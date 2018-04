Antony Di Francesco & Kappalicious – Like Dislike: audio, video e testo

Antony Di Francesco è un celebre e amato youtuber romano classe 1997, che a 12 anni ha iniziato a realizzare brevi video, in particolar modo comici. A fare iniziare a crescere la sua popolarità, un video-scherzo fatto alla madre, che come le precedenti clip, ha condiviso su Facebook, ma nel 2015, quando si rende conto che questo social network non fa per lui, crea un account su Youtube ed in breve tempo il suo primo video caricato nella piattaforma diventa virale raggiungendo numeri incredibili.

In breve tempo, tra collaborazioni con colleghi come Leonardo De Carli e Kappalicious, si costruisce una fan base che oggi conta ben oltre 800 mila follower.

Ormai una web-star, proprio con Kappalicious ha inciso il nuovo singolo battezzato Like Dislike (guarda Tutta la verità su Like Dislike), pezzo che segna la seconda collaborazione tra i due Youtubers, già all’opera lo scorso novembre sulle note di “Qui parte la ship“.

Su questo brano è nato un caso diplomatico in quanto voleva essere una sorpresa: lo scorso marzo Antony ha inviato su Whatsapp ad alcuni fedelissimi, il file audio ma tra essi c’era un traditore, così Di Francesco si è visto costretto a rivelare anticipatamente i dettagli di questo lavoro per poi sfogarsi su Instagram, sfogo che è presto diventato virale, divenendo addirittura un meme su Twitter. Guarda: Perché ho pianto su Instagram.

Il video ufficiale è disponibile dal 1° aprile ed è possibile vederlo direttamente nel canale Youtube di Antony cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate le parole che compongono la canzone.

Testo Like Dislike (Download – Audio su Spotify – Deezer)

Li li li li li li li li li like dislike like

Li li li li li li li li li like dislike

Li li li li li li li li li like dislike like

Li li li li li li li li li like dislike

Ti chiamo e non rispondi, rispondo dislike

mi chiami e non rispondo, rispondo like

esci dal collegio e prendi i like

Cecilia nell’armadio fa i dislike

mentirei che ti confesso emergenza like

una famiglia che ti ascolta tu non ce l’hai

terremoto, scuole chiuse, magnitudo di like

ti compri i like, dislike.





ohohoh

i tuoi lamenti sono in arabo

ohohoh

io quella foto non la carico

ohohoh

facciamo un selfie son lunatica

ohohoh

con il mio iPhone sono empatica.

Li li li li li li li li li like dislike like

Li li li li li li li li li like dislike

Li li li li li li li li li like dislike like

Li li li li li li li li li like dislike.

Se mi becco una denuncia corri a mettere like

porto regali ai senzatetto e mi metti dislike

permesso, scusi, posso? Oramai è dislike

ma se mi manda aff. sicuro fai like

se sono in sovrappeso mi fai mangiare dislike

mi sono tolto la vita per farmi mettere i like

il pagliaccio della classe ha fatto centomila like

pagliaccio! ti metti i like da solo, dislike.

ohohoh

non ci si invoglia per le visual

ohohoh

hai visto il video della rissa?

ohohoh

ci provi solo su in Insta

ohohoh

dal vivo lei non l’hai mai vista.

Li li li li li li li li li like dislike like

Li li li li li li li li li like dislike

Li li li li li li li li li like dislike like

Li li li li li li li li li like dislike.

Siete arrivati un po’ troppo tardi

questa roba l’ho inventata io!

Cosa sono questi like e dislike?

Il verso pollice indica la salvezza

il pollice verso indica la morte

voglio i diritti! Datemi i diritti ora!

o come dite voi: dislikeee!

Siamo tutti social, sicialpatici

Siamo tutti social, sicialpatici

Siamo tutti social, sicialpatici

like dislike like

Siamo tutti social, sicialpatici

like dislike

Li li li li li li li li li like dislike like

Li li li li li li li li li like dislike

like.





Dalla descrizione del filmato