Annalisa Scarrone e il nuovo singolo “Direzione la vita”: audio e testo

In data odierna, la cantautrice Annalisa Scarrone ha rilasciato negli store digitali e nelle principali piattaforme streaming, il nuovo singolo battezzato Direzione La Vita.

Come fare a raccontarvi di quanto sono emozionata, orgogliosa e fiera di questa canzone… Spero che ascoltandola vi arrivi tutto ciò che provo e che possiate trovarci dentro la vostra storia.



Con queste parole Annalisa ha lanciato sui social la nuova orecchiabile canzone, una track pop radio friendly, che strizza l’occhio alla dance, come il successone estivo che l’ha vista come featuring artist nella hit di Benji & Fede “Tutto per una ragione”.

L’inedito sarà incluso nel futuro sesto album in studio, che farà seguito all’ultima fortunata fatica discografica Se avessi un cuore (maggio 2016), ai vertici della charts nazionali. Il disco di inediti è in fase di lavorazione insieme al padovano Michele Canova Iorfida, uno dei producers più importanti della penisola, già al lavoro per gli album di artisti del calibro di Giorgia, Tiziano Ferro, Francesca Michielin, Gianna Nannini, Marco Mengoni, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Luca Carboni, Samuel, Fabri Fibra, Baby K, Elodie, Michele Bravi, Biagio Antonacci, Giusy Ferreri, Patty Pravo, Adriano Celentano, Loredana Errore, Elisa, Nina Zilli e Alessandra Amoroso.

Siete pronti ad ascoltare il nuovissimo brano? In attesa del video ufficiale cliccando sulla cover in basso, accedete all’audio su Spotify, mentre a seguire alle parole che lo compongono.

Direzione la vita testo – Annalisa (Download)

C’è una canzone che parla di te

l’aria che soffia dal mare in città

un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero.

c’è il tuo sorriso e Parigi in un film

c’è una ragazza che balla sul tram

un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva

direzione la vita.

Ci vorrebbero i miei occhi per guardarti

tre quattro volte al giorno solo un’ora dopo i pasti

dove siamo rimasti, come siamo rimasti

due astronauti tra le stelle senza caschi

ci godiamo il panorama da una stanza

sos sopra aeroplani di carta

la gente vive e cambia, sopravvive alla rabbia

come un bambino che disegna una corazza.

Facciamo presto

a dire amore e poi l’amore è un po’ un pretesto

per legarci mani e gambe io non riesco

a stare più senza te

più senza di te

mai più senza di te.

C’è una canzone che parla di te

l’aria che soffia dal mare in città

un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero

c’è il tuo sorriso e Parigi in un film

c’è una ragazza che balla sul tram

un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva

direzione la vita

direzione la vita.

Ci vorrebbero due mani per cercarsi

per prendersi di peso dai problemi e sollevarsi

ci vogliono carezze, ci vogliono gli schiaffi

solo se persi rischiamo di ritrovarci

e mentre il sole allunga l’ombra all’altalena

una bambina sogna di essere sirena

il vento sulla schiena, la danza di una falena

c’è un lunedì che è meglio di un sabato sera

facciamo presto a dire amore e poi l’amore è un po’ un pretesto

per legarci mani e gambe io non riesco

a stare più senza te

più senza te

mai più senza te.

C’è una canzone che parla di te

l’aria che soffia dal mare in città

un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero

c’è il tuo sorriso e Parigi in un film

c’è una ragazza che balla sul tram

un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva

direzione la vita.

Ci vorrebbe la mia bocca sempre sulla tua

perché tu sei la mia casa nella terra tua

e non confondere l’orgoglio con la libertà

abbiamo ancora una ragione per restare qua.

(direzione la vita, direzione la vita)

C’è una canzone che parla di te

l’aria che soffia dal mare in città

un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero

c’è il tuo sorriso e Parigi in un film

c’è una ragazza che balla sul tram

un giorno che arriva e ti cambia la prospettiva

direzione la vita

direzione la vita

direzione la vita.

















