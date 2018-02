Annalisa – Bye Bye è l’album 2018 in uscita a febbraio: informazioni e titoli delle canzoni in scaletta

A oltre un anno e mezzo di distanza da Se avessi un cuore, Annalisa si appresta a rilasciare il sesto album in studio battezzato Bye Bye, attesissimo progetto che vedrà la luce il 16 febbraio 2018 per Warner Music.

Bye Bye sarà quindi negli scaffali dei negozi sei giorni dopo la quarta esperienza (in sei anni) al Festival di Sanremo, a cui prenderà parte con il brano “Il mondo prima di te” (scritto da Annalisa con la collaborazione di Davide Simonetta e Alessandro Raina), secondo singolo che ne anticipa l’uscita, dopo Direzione la vita, pubblicato il 13 ottobre 2017.









La cantautrice torna sul palco del Teatro Ariston dopo alcuni successi che l’hanno consacrata l’autrice delle hit del momento, come ad esempio il suo ultimo singolo, il citato “Direzione la vita”, certificato Oro per le vendite. Quel pezzo ha inoltre debuttato in vetta alle classifiche, è stato tra i brani più trasmessi dalle radio italiane e vanta un videoclip da oltre 13 milioni e mezzo di views.

Senza dimenticare “Tutto per una ragione”, brano di successo che l’ha vista come featuring artist, autrice del testo e coautrice della musica. Quello è indubbiamente stato uno dei tormentoni che la scorsa estate ha dominato le classifiche ottenendo questi risultati: certificato 2 volte Platino per le vendite e 54 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale.

In questo progetto, composto da un totale di tredici canzoni, Annalisa Scarrone promette di mostrarsi in una veste nuova, con sonorità e temi originali che non vediamo l’ora di ascoltare.

Il disco di inediti è stato prodotto da Michele Canova Iorfida, ovvero uno dei produttori artistici più blasonati della penisola ed è già disponibile in pre-order nel classico CD (anche Edizione Autografata) e in digitale.

Appena dopo la copertina, Trovate i titoli delle canzoni racchiuse in questa nuova uscita discografica.

Tracklist album Bye Bye – Annalisa (Audio CD – CD Edizione Autografata – Download – Audio)

1 Bye Bye

2 Direzione la vita

3 Il mondo prima di te [Vinile 7″ 45 giri colorato]

4 Bianco nero e grigio

5 Le parole non mentono

6 Un domani

7 Illuminami

8 Ogni festa

9 Dimenticherai

10 Il prossimo weekend

11 Specchio

12 Superare

13 Dov’è che si va









