Annalisa: ascolta la nuova canzone “Bianco nero e grigio” e leggi il testo

Dopo aver svelato la tracklist di Bye Bye, sesto progetto discografico di Annalisa, anticipato da “Direzione la vita” e dal brano che presenterà a Sanremo “Il mondo prima di te”, la cantautrice classe 1995 di Savona ha reso disponibile una nuova canzone battezzata “Bianco nero e grigio”.

Buongiorno! Io volevo fare un post per dirvi che da oggi parte il pre-order di Bye Bye su iTunes e Apple Music con un bel regalo, ossia già disponibili all’ascolto due brani, Direzione La Vita e la nuovissimissima Bianco Nero e Grigio. “Volevo”, perché deduco che qualcuno l’abbia già saputo visto che Bianco Nero e Grigio è in top 20. Grazie di cuore siete delle bombe! Ma io come faccio a starvi dietro?







Con queste parole, la Scarrone ha annunciato sui social la nuova canzone promozionale prodotta Michele Canova, come del resto l’intero atteso disco.

Anche se mi suona familiare, la canzone è molto carina e sono sicuro che piacerà ai numerosissimi supporters della cantante ligure.

Cliccando sull’immagine sottostante accedete all’audio su Deezer, mentre a seguire alle parole che compongono questo pezzo.

Testo Bianco nero e grigio – Annalisa (Download)

Bianco nero e grigio

Non c’è metà, un’estremità

Noi siamo un’altra camera in affitto

La schiena dritta, le labbra chiuse.

Lo so dovevo dirti poche cose ma ora sono mille

E’ un discorso complicato, inverno per le foglie

Non è somma o sottrazione di parole e luci

Noi non siamo uguali, noi non siamo amici.

Sento

I passi del mio cuore in movimento

Supremo, eterno ed insaziabile

Eppure non cercavo te

Prova a farti sentire

Dentro

Il mare tra il soffitto e il pavimento

La voce che mi spezza come il vento

Eppure non cercavo te.

