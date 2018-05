Anna Tatangelo – Chiedere scusa: audio, video e testo del nuovo singolo

Anna Tatangelo è tornata con il nuovo singolo battezzato Chiedere Scusa, dal 4 maggio 2018 nei digital store e nelle piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Questa nuova e bella canzone, che fa da apripista al nuovo progetto discografico della cantante napoletana, in uscita a settembre, che farà seguito a Libera (febbraio 2015), è stata firmata da Matteo Buzzanca, con produzione di Placido Salamone e Mattia Panzarini.

Si tratta di un brano maturo e allo stesso tempo energico, in rotazione radiofonica nazionale da venerdì 4 maggio. La canzone guarda con consapevolezza ad un percorso. C’è un tempo giusto per ogni cosa: per resistere e per lasciare andare, per fermarsi e per ripartire, imparando ad ascoltare sé stessi.

Disponibile in anteprima su Corriere, il video ufficiale (guarda su Youtube) è stato diretto da Federico Merlo e mostra una Anna in splendida forma. Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale trovate le parole che compongono questo pezzo.

Anna Tatangelo – Chiedere scusa testo (Download)





Per restare qui

Ho trattenuto il fiato

Quanto basta per nascondere il respiro

Per restare qui

Ho rimandato tutto

Ho vestito ogni giorno il suo contrario

Ma quando lasci il buio alle spalle

La strada si fa strada da sé.

C’è un tempo per resistere

E un tempo per lasciare

Per dirsi che è impossibile

E per ricominciare

La luce resta accesa

Se ad ogni errore smetti di chiedere… scusa.

Per andare via

Ho camminato a lungo

Verso posti che nemmeno conoscevo

Per andare via

Ho messo insieme il tempo

Le paure e le persone in cui credevo

E adesso che so stare da sola

Se cambio, cambio solo per me.

C’è un tempo per resistere

E un tempo per lasciare

Per dirsi che è impossibile

E per ricominciare

La luce resta accesa

Se ad ogni errore smetti di chiedere

Scusa se non hai più posto

Per tutti i giorni con le braccia chiuse

Quelli quando il cuore è rotto

E intanto aspetti che finiscano

Scusa se non ha più senso

Aspettare che finiscano

Aspettare che finiscano.

C’è un tempo per resistere

E un tempo per lasciare

Per dirsi che è impossibile

E per ricominciare

La luce resta accesa

Se ad ogni errore smetti di chiedere scusa.