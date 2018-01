Anitta & J Balvin nel nuovo singolo Downtown: video ufficiale, testo e traduzione

Lo scorso novembre è uscito il nuovo singolo bomba di Anitta e J Balvin che si intitola Downtown.

La cantante brasiliana e il collega colombiano hanno dato vita a questo bel pezzo, scritto con la collaborazione di Sky Rompiendo El Bajo & Justin Quiles, con produzione di Sky Rompiendo.





I due artisti hanno per l’occasione deciso, di fare uso del reggaeton in modo totalmente sexy e avvolgente.

Il video ufficiale è stato girato a New York lo scorso 7 novembre, è stato diretto da Bruno Igloti (regista in diverse occasioni per i videoclip della brasiliana) ed è ambientato nei casinò parigini degli anni ’40.

Nel filmato i cantanti uniscono le forze per portare a termine un piano contro alcuni giocatori, vittime dei due complici che cercano di imbrogliarli al fine di portargli via i soldi.

Per accedere alla clip cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in spagnolo che compongono questo pezzo.

Downtown traduzione – Anitta & J Balvin (Download)

[J Balvin]

Le piace quando vengo in centro

[Anitta]

Nel tuo corpo posso vedere la definizione (o “determinazione”)

Si vede che ci lavora sei motivazione

Gli ho chiesto di aiutarmi in una missione

Che mi dia tanta soddisfazione

[Anitta]

Mi piace quando vado in centro

Gli chiedo di rimanere libertino

Mi dice baby, sono interessato

Se ti va vieni e resta un altro round

[J Balvin]

Le piace quando è in centro

Mi chiede di rimanere libertino

Le dico dolcezza, sono interessato

Se vuoi, resto per un altro round

[Anitta]

Che io rimanga un altro round

E’ così tanto che mi ha pregata

Lo tengo buono

Ti ho osservato

Non ce la fa, si adegua

Mi dice “Non voglio che finisca”

È un mistero ma non decide (o “ma non un film”)*

La notte, sono io che stabilisce tutto quel che accadrà

A me non devi comandarmi

[Anitta]

Mi piace quando vado in centro

Gli chiedo di rimanere libertino

Mi dice baby, sono interessato

Se ti va vieni e resta un altro round

[J Balvin]

Le piace quando è in centro

Mi chiede di rimanere libertino

Le dico dolcezza, sono interessato

Se vuoi, resto per un altro round

[Anitta]

Oh, lo so che vuoi vedermi

Scendere su tutta la tua pelle

Oh, so che vuoi che rimanga

Che vuoi metterti tra le mie gambe

[J Balvin]

Non va bene il pareggio, questo è scacco matto

Finché uno dei due si uccide

Se vuoi che io scenda e mi metta all’opera

Elimina lo stress, piccola, ti faccio rilassare io

Si fa bella, mi dice che

È ancora lì, a guardare le stelle

Mi mette fretta, finché non scende

E come lo fa lei, non lo fa nessuna

[Anitta]

Nel tuo corpo posso vedere la definizione

Si vede che ci lavora sei motivazione

Gli ho chiesto di aiutarmi in una missione

Che mi riempia di soddisfazione

[Anitta]

Mi piace quando vado in centro

Gli chiedo di rimanere libertino

Mi dice baby, sono interessato

Se ti va vieni e resta un altro round

Mi piace quando vado in centro

Gli chiedo di rimanere libertino

Mi dice baby, sono interessato

Se ti va vieni e resta un altro round

[J Balvin]

Anitta, J Balvin, J Balvin

(Leggo ‘)

Sky Breaking

Rompiendo El Bajo

fenomenal

(hey J Balvin)

* il lyric video ufficiale riporta “pero no decide”, il testo sotto il video ufficiale recita invece “pero no de cine”.

Downtown testo

[J Balvin]

A ella le gusta cuando bajo downtown

[Anitta]

En su cuerpo puedo ver la definición

Se ve que lo trabaja eres motivación

Le pedí que me ayude con una misión

Que me llena entera de satisfacción

[Anitta]

A mí me gusta cuando baja downtown

Le pido que se quede ahi enviciado

Me dice baby, estoy interesado

Si quieres ven y quédate otro round

[J Balvin]

A ella le gusta cuando bajo downtown

Me pide que me quede ahi enviciado

Le digo uh mami, estoy interesado

Si quieres yo me quedo pa’ otro round

[Anitta]

Que me quede otro round

Tanto que me ha rogado

Ya lo tengo oficiado

Yo te he observado

No aguanta, se adapta

Me dice “no quiero que termines”

És un misterio pero no decide (o “pero no de cine”)

En las noche soy yo la que define todo lo que vá pasar

A mi no me tienes que mandar

[Anitta]

A mí me gusta cuando baja downtown

Le pido que se quede ahi enviciado

Me dice baby, estoy interesado

Si quieres ven y quédate otro round

[J Balvin]

A ella le gusta cuando bajo downtown

Me pide que me quede ahi enviciado

Le digo uh mami, estoy interesado

Si quieres yo me quedo pa’ otro round

[Anitta]

Oh, sé que me quieres ver

Bajando por toda tu piel

Oh, sé que quieres que me quede

Enredarte en mis piernas es lo que quieres

[J Balvin]

No se vale el empate, esto es hasta darle jaque mate

Hasta que uno de los dos se mate

Si quieres yo bajo y de una me pongo pal’ trabajo

Suelta el estrés, baby, yo te relajo

Se pone bella, me dice que ya

Sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas

Se me acelera, hasta abajo se va

Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera

[Anitta]

En su cuerpo puedo ver la definición

Se ve que lo trabaja eres motivación

Le pedí que me ayude con una misión

Que me llena entera de satisfacción

[Anitta]

A mí me gusta cuando baja downtown

Le pido que se quede ahi enviciado

Me dice baby, estoy interesado

Si quieres ven y quédate otro round

A mí me gusta cuando baja downtown

Le pido que se quede ahi enviciado

Me dice baby, estoy interesado

Si quieres ven y quédate otro round

[J Balvin]

Anitta, J Balvin man, J Balvin man

(Leggo’)

Sky Rompiendo

Rompiendo El Bajo

Fenomenal

(hey J Balvin, man)

















