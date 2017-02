Michele Bravi e il nuovo album Anime Di Carta: titoli e audio delle canzoni

A quasi tre anni dal debut album A Passi Piccoli, ed a oltre un anno dall’EP in inglese “I Hate Music”, Michele Bravi, giovane cantante e youtuber umbro, trionfatore della settima edizione di X Factor, torna alla ribalta con il secondo disco in carriera battezzato Anime Di Carta, disponibile nel classico CD, nel formato digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

All’interno del progetto, uscito venerdì 24 febbraio 2017 via Universal Music, non poteva non esserci Il diario degli errori, canzone scritta da Federica Abbate, Giuseppe Anastasi e Cheope, con la quale ha per la prima volta preso parte al Festival di Sanremo, ottenendo un dignitosissimo quarto posto.

Nel disco sono incluse un totale di tredici inediti, due dei quali in inglese scritti da Andreas Pfannenstill e Patrick Jordan-Patrikios, autori di fama internazionale già al lavoro per artisti del calibro di Olly Murs, Elliphant, Cee Lo Green, Pixie Lott ed i Major Lazer.

Siete curiosi di ascoltare il nuovo album? Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni ed un link per accedere all’audio.

Prima di concludere, volevo tuttavia annunciare ai fans del cantante, che il prossimo 20 e 21 maggio Bravi si esibirà rispettivamente al Fabrique di Milano ed al Viper Theatre di Firenze. Queste le prime due date confermate. Per eventuali aggiornamenti ed i biglietti d’ingresso, vi rimando su TicketOne.

Tracklist Anime Di Carta – Michele Bravi album

(Reperibile su Amazon nei formati Audio CD – Download Digitale)

Come l’equilibrio Cambia Diamanti Il diario degli errori Solo per un po’ Due secondi (cancellare tutto) Andare via Pausa Shiver Bones Respiro Il Punto in cui ti ho perso Chiavi di casa

Streaming audio: per ascoltare gratuitamente le tredici canzoni incluse nell’album cliccate sul lato b della copertina ed effettuate il login o iscrivetevi su Spotify.













