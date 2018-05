Andrea Sannino – Lassame cu’ tte: guarda il video del nuovo brano (+ testo)

Lassame cu’ tte è il titolo del nuovo singolo del nuovo bel singolo del cantautore Andrea Sannino, scritto con la collaborazione di Andrea Spenillo. Il nuovo brano è in rotazione radiofonica nazionale, nei digital store e in streaming gratuito dal 18 maggio 2018 via Zeus Record.

Il cantante e attore campano vi presenta questo pezzo, che sarà incluso nel nuovo album “Andrè”, che arriverà a tre anni di distanza dal fortunato debut album “Uànema”. Il disco, un lavoro ancor più personale del precedente, vedrà la luce il prossimo 1° giugno.

Lassame cu tte è una ballata romantica molto ben fatta, che non deluderà di certo i sempre più numerosi supporters del cantante e attore campano.

Da oggi è anche disponibile il video ufficiale diretto da Francesco e Sergio Morra, un filmato in bianco e nero a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine, dopo la quale potete leggere il testo in dialetto partenopeo e quello tradotto in italiano.

Testo e traduzione (Download)

Miezzo ‘a tutta chesta gente, ca nun po’ sapè

simmo niente ma pe’ nuie, simmo io e te

io cù tutta chesta gente ma che parlo a ‘ffà

tanto tu sai tutte cose, ‘e silenzi e ‘a verità

In mezzo a tutta questa gente che non può sapere

siamo niente ma per noi, siamo io e te

che ci parlo a fare con tutta questa gente

tanto tu sai tutte le cose, i silenzi e la verità.

e cammino senza tiempo, senza ‘na città

vaco addò me porte ‘o viento ma me porte sempe ‘cca

addò nun è mai fernute

e cammino senza tempo, senza una città

vado dove mi porta il vento, ma mi porta sempre qua

dove non è mai finita





Lassame cu tte

ancora pe’ vede

cu l’uocchie tuoie l’ammore

lassame cu tte

pecchè tu non ossaje

ma ‘o tiempo passe e tu nun passe mai.

Fammi restare con te

ancora per vedere

con gli occhi tuoi l’amore

fammi restare con te

perché tu non lo sai

ma il tempo passa e tu non passi mai.

Qual’ammore è ammore overo, si nun te fa suffri?

cagne ciento vote strade e sape sempe addò adda ‘i.

Quale amore è vero se non ti da soffrire?

cambia strade cento volte e sa sempre dove andare.

e si pure me fa male, famme arricurdà

quanne me vulive bene

quanne c’erema tuccà

… ma pecchè te voglio ancora?

e se mi fa pure male, fammi ricordare

quando mi volevi bene

quando ci toccavamo

ma perché ti voglio ancora?

Lassame cu tte

ancora pe’ vede

cu l’uocchie tuoie l’ammore

lassame cu tte

pecchè tu non ossaje

ma ‘o tiempo passe e tu nun passe mai

Fammi restare con te

ancora per vedere

con gli occhi tuoi l’amore

fammi restare con te

perché tu non lo sai

ma il tempo passa e tu non passi mai.

Lassame cu tte

ancora pe’ vede

cu l’uocchie tuoie l’ammore

lassame cu tte

pecchè tu non ossaje

l’ammore overo nun fernesce mai.

Fammi restare con te

ancora per vedere

con gli occhi tuoi l’amore

fammi restare con te

perché tu non lo sai

che l’amore vero non finisce mai.