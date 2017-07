Andrea Damante: guarda il video di “Follow My Pamp feat. Adam Clay” con Giulia De Lellis (con testo e traduzione)

Ormai tuffatosi nella nuova avventura da dj e produttore, Andrea Damante ha pubblicato il nuovo singolo che si intitola Follow My Pamp, disponibile anche nella versione estesa. Ascoltatele entrambe su Spotify.

L’ex tentatore di Temptation Island nonché personaggio di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, vi presenta la sua quarta produzione che arriva dopo Shine On Me e Next To You e Always.

Si tratta di un pezzo dance abbastanza ben fatto interpretato da Adam Clay e caratterizzato da un ritornello decisamente martellante.

Dal 3 luglio Follow My Pamp è accompagnato dal video ufficiale diretto da Gaetano Morbioli, che vede anche la presenza di Giulia De Lellis (Uomini e Donne), attuale fidanzata con la quale, salvo imprevisti, si sposerà nel 2019.

Giulia De Lellis si è prestata a girare la coreografia del filmato che accompagna la canzone, il cui risultato è a mio parere complessivamente superiore rispetto ai precedenti lavori di Andrea.

Per accedere al videoclip cliccate sull’immagine mentre a seguire trovate il testo e la traduzione in italiano.

Andrea Damante – Follow My Pamp traduzione (Download)

Continua a muovere il tuo corpo

Non fermarti il ritmo è acceso

Senti che il calore aumenta muovendosi

Scuoti il tuo corpo finché non cadi per terra

Cadi nella mia gravità

Fammi cavalcare la tua fantasia

Benvenuto nella mia galassia

Non fermare il tuo ritmo e segui il mio …. PAMP!

Follow My Pamp – Andrea Damante – Testo

Keep your body movin’ on

Don’t stop the beat the groove is on

Feel the heat keep movin’ on

Shake your body till you hit the floor

Fall into my gravity

Just let me ride your fantasy

Welcome to my galaxy

Don’t stop your beat and follow my …. PAMP !

















