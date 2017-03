Andrea Damante: guarda il video del nuovo singolo Always (testo e traduzione)

Nato a Gela il ma cresciuto a Verona, nel 2014 il 27enne Andrea Damante ha partecipato come “tentatore” a Temptation Island, e successivamente come tronista di Uomini e Donne, ma il suo vero amore è quello per la musica (insieme alla cucina), per la quale ha lasciato l’università.

Quello che adora fare è infatti il deejay e producer: ha prodotto musica con l’etichetta indipendente The Saifam Group ed ha fatto il dj presso il Club Berfi’s di Verona.





Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha rilasciato due singoli passati piuttosto in sordina, quali Shine On Me e Next To You.

In data 7 marzo 2017, l’artista ha rilasciato a sorpresa il nuovo singolo battezzato Always, una canzone più convincente rispetto alle precedenti, che promette di fare sentire il suo peso nelle classifiche (al momento in cui scrivo è in sesta posizione nella chart iTunes).

Si tratta di un pezzo elettronico, che potremmo catalogare nel genere Trap Pop, che conferma l’attitudine internazionale di Andrea, pronto a volare negli States con l’intento di farsi un nome a livello internazionale.

La canzone parla dell’amore, quello in grado di resistere ad ogni difficoltà, l’amore vero insomma, quello capace di superare anche gli ostacoli, che apparentemente sembrano insormontabili.

Always sarà anche disponibile nel formato fisico, reperibile in edicola con allegato un calendario.

Il singolo è accompagnato dal video ufficiale diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate il testo tradotto in italiano.

Always – Andrea Damante – Traduzione (Download)

Non ho mai avuto bisogno d’amore prima di oggi

al volante di questa vita sono stato completamente solo

Voglio trovare (il) posto giusto in cui restare (a)

nel mondo, con il mio amore, in un posto di miracoli

invece io sono qui

Sempre, le stelle dimenticano a brillare nel buio

e sempre, a cantare questo magico amore con te

Non sarò mai mai no mai mai più da solo se il sole splenderà

Tu sai che troverò un modo

sempre, per sempre insieme in questa vita

Ho bisogno del tuo amore prima che sia troppo tardi

Possiamo viaggiare per il mondo Oh tesoro dì di sì

Sì voglio andarci

stelle mi accompagneranno a casa

questa notte non finirà mai

non ci sono ombre su di me

anche se falliremo (o “affonderemo, cadremo”)

Sempre, le stelle dimenticano a brillare nel buio

e sempre, a cantare questo magico amore con te

Non sarò mai mai no mai mai più da solo se il sole splenderà

Tu sai che troverò un modo

sempre, per sempre insieme in questa vita

Andrea Damante – Always testo

I never needed love before today

at the wheel of this life I’ve been all alone

I want to find the right place to stay in

in the world, with my love, in the place of miracles

instead I’m here

Always, the stars forget to shine in the dark

and always, to sing this magic love with you

I’ll never never no never never be alone if the sun will shine

You know I’ll find a way

always forever together in this life

I need your love before it’s too late now

We can travel the world oh darling say yes

Yes I want to go

stars driving me home

this night never fades out

no shadows over me

even if we’re going down down

Always, the stars forget to shine in the dark

and always, to sing this magic love with you

I’ll never never no never never be alone if the sun will shine

You know I’ll find a way

always forever together in this life

















