Anathema – The Optimist è l’album 2017: tracklist, audio canzoni e info versioni in commercio

Il 9 giugno 2017 è uscito via Kscope l’undicesimo album in studio degli Anathema che si intitola The Optimist, disponibile nel classico CD, nel CD più DVD (audio dolby surround) vinile (2 LP), blu-ray (audio in altissima qualità) e download digitale, oltre che nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

A tre anni di distanza dall’ultima fatica discografica Distant Satellites, la rock band britannica torna con quest’interessante progetto prodotto da Tony Doogan e composto da undici nuove canzoni più una hidden track.





The Optimist è un concept album nel quale il gruppo di Liverpool ha messo musica, paure, speranze ed emozioni dentro un personaggio fittizio, facendolo diventare il protagonista della storia che si snoda nelle varie canzoni che lo compongono.

Riguardo l’idea alla base del progetto, il frontman Daniel Cavanagh ha detto qualche settimana fa: “l’idea del concept è venuta in mente a John Douglas e io ho preso come spunto da ‘A Fine Day To Exit’ (album uscito nel lontano 2001). Infatti il titolo della prima canzone dell’album (32.63N 117.14W) non sono altro che le coordinate della spiaggia di Silver Strand, San Diego, California: questo stesso luogo è mostrato sulla copertina di ‘A Fine Day To Exit’”.



Tracklist The Optimist – Anathema album

(Reperibile nei seguenti formati: Audio CD – CD+DVD ed. limitata – Vinile – Blu-Ray (audio ad altissima qualità) – Download)

32.63N 117.14W ( 01:18 ) Leaving It Behind ( 04:27 ) Endless Ways ( 05:49 ) The Optimist ( 05:37 ) San Fransisco ( 04:59 ) Springfield ( 05:49 ) Ghosts ( 04:17 ) Can’t Let Go ( 05:00 ) Close Your Eyes ( 03:39 ) Wildfires ( 05:40 ) Back To The Start ( 11:41 ) [questa canzone finisce al miunuto 7:35 e dopo 3 minuti di silenzio (7:35 – 10:35) inizia un brano nascosto.

DVD: le undici tracks di cui sopra in dolby surround.

Streaming audio: su Youtube è possibile scoltare le tracks in scaletta. E’ possibile fare la stessa cosa anche su Spotify cliccando sul lato b della copertina.













