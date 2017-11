Anastacia – My Everything: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Si intitola My Everything il nuovo singolo di Anastacia estratto dal settimo album in studio Evolution, pubblicato lo scorso 15 settembre.

Dopo la bella “Caught In The Middle”, la cantautrice statunitense ha scelto questa canzone come secondo singolo della nuova era discografica.





Si tratta di una ballata delicata e dolcissima, una dichiarazione d’amore che l’artista vorrebbe venisse suonata ai matrimoni dei suoi supporters.

In attesa del video ufficiale, cliccando sulla cover in basso accedete all’audio su Spotify, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e il testo del brano.

Anastacia – My Everything traduzione (Download)

[Strofa 1]

Sei l’aria che si emana in me

Sei il vento sotto le mie ali

Mi fai rialzare

Stiamo costruendo castelli d’amore

[Ritornello]

Mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio

Tu sei il mio, sei il mio, sei il mio, sei il mio

Sei il mio tutto

[Strofa 2]

Sei l’adrenalina nelle mie vene

Piene d’amore che non riesco a contenere

Con tutto quello che stiamo attraversando

Dipingerò le stelle con te

[Ritornello]

Mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio

Tu sei il mio, sei il mio, sei il mio, sei il mio

Sei il mio tutto

[Ponte]

Mi fai tenere la testa alta

Giuro che tocco il cielo

Mi sto sciogliendo per terra

Perché nei tuoi occhi ho scoperto che rinuncio a ogni parte di me

Sarò tua in eterno

Sarò tua per sempre

[Ritornello]

Mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio

Tu sei il mio, sei il mio, sei il mio, sei il mio

Sei tutto per me

My Everything testo – Anastacia

[Scritto da: Anastacia, Can “Stress” Canatan, Linnéa Deb, Ninos Hanna, Victor Thell & Anders Bagge – Prodotto da: Anders Bagge & Johan Röhr]

[Verse 1]

You’re the air that breathes in me

You’re the wind beneath my wings

You make me rise above

We’re building castles of love

[Chorus]

My god, my god my god, my god

You’re my, you’re my, you’re my, you’re my

You’re my everything

[Verse 2]

You’re the rush inside my veins

Filled with love I can’t contain

With all that we’ve been through

I’ll paint stars with you

[Chorus]

My god, my god my god, my god

You’re my, you’re my, you’re my, you’re my

You’re my everything

[Bridge]

You make me hold my head up high

I swear i touch the sky

I’m melting to the ground

‘Cause in your eyes I found I surrender all of me

I’m yours eternally

I’m yours eternally

[Chorus]

My god, my god my god, my god

You’re my, you’re my, you’re my, you’re my

You’re my everything

















