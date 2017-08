Anastacia e il nuovo album Evolution: i titoli delle canzoni

Evolution è il titolo del settimo album in studio della cantautrice statunitense Anastacia, la cui uscita è fissata al 15 settembre 2017 nel classico CD e in digitale.

Due giorni prima dei suoi 50 anni (portati benissimo), la cantante rilascerà quindi il sesto disco di inediti e poche ore fa a svelato i titoli delle canzoni.

Sono tredici le tracks presenti in Evolution, 13 pezzi incisi con l’intento di incitare l’ascoltatore ad affrontare coraggiosamente tutte le difficoltà della vita e reagire a qualsiasi avversità.

Pubblicato lo scorso 28 luglio, Caught in the Middle è al momento il primo ed unico singolo estratto.

Il progetto è stato registrato e prodotto a Stoccolma da Anders Bagge ed in un primo momento la cantante voleva intitolarlo Stamina, come la terza track in scaletta, per poi propendere su Evolution: “in quel periodo mi resi conto che ero più forte di quanto pensassi e vorrei risvegliare la forza e il coraggio anche i miei ascoltatori” ha affermato Anastacia.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli dei brani racchiusi in questa nuova e attesa uscita discografica.

Tracklist Evolution – Anastacia album (Lo trovi su Amazon nei formati Audio CD e Download Digitale)

Caught In The Middle Redlight Stamina Boxer My Everything Nobody Loves Me Better Reckless Not Coming Down Before Pain Why Boomerang Higher Livin’













