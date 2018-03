Gianna Nannini – Amore Gigante: guarda il video ufficiale + testo

Amore Gigante è il terzo singolo estratto dall’album omonimo di Gianna Nannini, pubblicato a fine ottobre.

Dopo Fenomenale e Cinema, la cantautrice rilancia il diciannovesimo disco in studio con questa canzone, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 30 marzo 2018.

Il brano è stato firmato a quattro mani dalla rocker e Fortunato Zampaglione, con l’apporto di Isabella Santacroce per il titolo.

E’ veramente niente male questa canzone, caratterizzata da una lenta melodia, nata di notte, mentre Gianna dormiva, e un canto struggente che è il manifesto di un disco sulla libertà di essere e di essere diversi.

Amore Gigante è accompagnato dal video ufficiale disponibile da oggi su Repubblica.it. In un filmato, la cui parte iniziale (e finale) è rigorosamente in bianco e nero, la Nannini cammina fra le stanze di un appartamento, per poi ritrovarsi in studio di registrazione, indossare le cuffie e iniziare a cantare. La clip diventa ora a colori, perché quando la rocker inizia a cantare, tutto si trasforma, perché il sentimento che prova nei confronti della musica, è un vero e indissolubile amore. E’ sostanzialmente questo il significato del brano, che ha ovviamente una seconda dedica rivolta alla figlia Penelope, sua primogenita e suo secondo “Amore Gigante”.

Semplice ma bello il video a cui potete accedere cliccando sull’immagine, mentre a seguire trovate le parole che compongono questo pezzo.





Testo (Download)

Amore Gigante

Amore d’amore

Figlio di un abbraccio eterno

Baluardo l’ultimo del grande bene

Amore gigante

Che cambia ogni cosa

Vento che accarezzi l’onda

Non ti chiederò mai scusa

Amore gigante

Non promettermi niente

Parti, torna, resta, fai che sia felice sola mentre

Amore gigante

Io sono la sola

Amore gigante

Sollevami ancora.

Portami via con te

Restiamo insieme

È il destino che ci lega

Portami via con te

Per stare bene

E amami come sei

Non dirmi mai di no.

Inondiamo il mondo di colori

Regaliamo giorni nuovi

Liberiamo le emozioni senza aver paura della diversità

Io non sono il tuo riflesso

L’amore non ha sesso

Sorridimi e non fingere che sia normalità

Amore gigante

Io sono la sola

Amore gigante

Sollevami ancora.

Portami via con te

Restiamo insieme

È la vita che ci lega

Portami via con te

Per stare bene

E amami come sei

Inondiamo il giorno di colori

E liberiamo dai rimorsi tutte le emozioni

Inondiamo il mondo di canzoni

Balleranno dei giganti dentro i nostri grandi cuori.

[questa parte non è stata inserita nel video]

Portami via con te

Restiamo insieme

È la vita che ci lega

Portami via con te

Per stare bene

E Amami come sei

Amami e non

Volermi bene.