Amedeo Preziosi, Riccardo Dose e Awed in “Scusate per il Disagio” (Prodotta da Dj Matrix & Paolo Ortelli): guarda il video e leggi il testo

Amedeo Preziosi, Riccardo Dose e Awed, al secolo Simone Paciello, sono tre conosciutissimi e simpaticissimi youtuber che, insieme a Dj Matrix & Paolo Ortelli, hanno dato vita alla canzone battezzata Scusate per il Disagio.

Da quando è uscito, Scusate per il Disagio è il brano maggiormente “di tendenza” su Youtube, basti pensare che dal 30 giugno ad oggi, il videoclip viaggia verso le 2 milioni di views.

La canzone è stata scritta dagli interpreti ed è principalmente incentrata sui più recenti Meme nati sul web, come “30 euro alle macchinette”, “Saluta Antonio” ed altri. Amedeo sottolinea appunto il disagio del web…

Per vedere il visualizzatissimo filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate il testo che compone questo pezzo.

Scusate per il Disagio testo

[Introduzione]

Sku Sku

Brrrah

Sku Sku Sku

Brah Brah

[Strofa 1]

Accendo il Mac Book Pro

Vediamo sul web cosa gira

A vedere sto schifo giorno dopo giorno mi sale anche un po’ l’autostima

C’è bisogno di aiuto

Salviamo ‘sto mondo perduto

Non riesco a guardarvi per mezzo minuto se poi passa Antonio no, non lo saluto

Sarà che siamo stupidi noi

Dobbiamo iniziare a fare un po’ i Bad Boys

Google traduttore, bro, sul mio Pc

Chiude più rime della DPG

Fiero di me, lo dico urlando

A centotrenta, sto tornando

In autostrada tutto fatto

È proprio questo che mi domando (Brrrrrah!)

[Ritornello]

Noi ce ne fot*iamo

Se non ti piacciamo

Ciao ciao con la mano

Stasera spacchiamo

Ame, Dose, Paciello

Facciamo bordello

Se parte il contagio

Scusate il disagio

Ooooh Ooooh

Scusate per il disagio

Ooooh Ooooh

Scusate per il disagio

Scusate per il disagio

Scusate per il disagio

[Strofa 2]

Anziani che hanno perso il conto

Non sanno fare 15 e 18

Ora che i babbi col trash fanno il botto

Come Costanzo che dice “sei motto” (Skrt Skrt)

Per essere al top, non fare flop

Dovrei fare un pezzo in spagnolo

Poquito, poquito sei un rincoglionito

Che puoi accompagnare solo

Ame, Dose e Paciello sopra un motorello: si vola

Tiro dritto al casello di zona

Suono a una tipa perché è una figona

E lei va come al Mugello

Sarà che siamo presi male

Sembra sia moda fare cagare

Mentre con noi avete un brutto presagio

Quindi scusateci per il disagio

[Ritornello]

Noi ce ne fo*tiamo

Se non ti piacciamo

Ciao ciao con la mano

Stasera spacchiamo

Ame, Dose, Paciello

Facciamo bordello

Se parte il contagio

Scusate il disagio

Ooooh Ooooh

Scusate per il disagio

Ooooh Ooooh

Scusate per il disagio

Scusate per il disagio

Scusate per il disagio













