One Ok Rock e l’album 2017 “Ambitions”: titoli delle canzoni e audio

Gli One Ok Rock, sono un gruppo J-rock giapponese, ancora non molto conosciuto dalle nostre parti, ma come si evince dal titolo, con l’ottavo album battezzato Ambitions, la band punta a farsi un nome anche in occidente, non a caso il progetto è stato rilasciato nella Japanese version (via A-Sketch) e nella English version (via Fueled by Ramen, etichetta americana), quella commercializzata al di fuori dei confini giapponesi.

Uscito il 13 gennaio 2017, il progetto è composto da quattordici interessanti tracks: guardando la scaletta, spiccano i featuring con Alex Gaskarth degli All Time Low sille note di “Jaded” ed il featuring con i 5 Seconds of Summer in “Take What You Want”.

Esclusivamente nell’edizione giapponese di Ambitions, vi è un terzo featuring con Avril Lavigne sulle note di “Listen”, brano incluso anche nell’edizione inglese ma senza la collaborazione della cantautrice e attrice canadese, che in Asia è molto celebre.

Appena dopo la copertina frontale, potete leggere i titoli delle canzoni ed inoltre trovate un paio di link per l’ascolto gratuito del disco (versione inglese) disponibile nei negozi nel formato CD ed in quello digitale.

Tracklist Ambitions – One Ok Rock album (Disponibile su Amazon nel formato Audio CD – Download)

Edizione Inglese

1. “Ambitions” (Introduction) 1:23

2. “Bombs Away” 4:24

3. “Taking Off” 3:38

4. “We Are” 4:15

5. “Jaded” (ft. Alex Gaskarth degli All Time Low) 3:36

6. “Hard to Love” 3:16

7. “Bedroom Warfare” 3:22

8. “American Girls” 2:48

9. “I Was King” 3:58

10. “Listen” 3:39

11. “One Way Ticket” 3:36

12. “Bon Voyage” 4:05

13. “Start Again” 3:14

14. “Take What You Want” (feat. 5 Seconds of Summer) 4:03

Tracklist edizione giapponese di Ambitions

1. “Ambitions” (Introduction) 1:23

2. “Bombs Away” 4:23

3. “Taking Off” 3:39

4. “We Are” 4:15

5. “20/20” 3:19

6. “Always Coming Back” 3:33

7. “Bedroom Warfare” 3:23

8. “Lost in Tonight” 2:52

9. “I Was King” 3:58

10. “Listen” (feat. Avril Lavigne) 3:39

11. “One Way Ticket” 3:37

12. “Bon Voyage” 4:06

13. “Start Again” 3:14

14. “Take What You Want” (feat. 5 Seconds of Summer) 4:04

Streaming audio: nelle principali piattaforme streaming è possibile ascoltare le quattordici canzoni incluse nell’album. Per accedere all’audio cliccate su uno dei due seguenti link: su Deezer – su Spotify.













