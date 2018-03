Alvaro Soler – La Cintura: audio, testo e traduzione + video

Il cantautore spagnolo Alvaro Soler, è uno di quelli che difficilmente fa cilecca e il nuovo singolo battezzato La Cintura, ha tutte le carte in regola per divenire uno dei tormentoni della primavera da poco iniziata e perché no, della prossima estate.

La nuova e allegra canzone, è disponibile negli store e in streaming da giovedì 29 marzo 2018, giorno dal quale viene anche trasmesso dalle emittenti radiofniche nazionali.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso.

Dal fortunato debut album Eterno Agosto, che in Italia è stato certificato Platino, sono stati rilasciati cinque singoli (complessivamente certificati 16 volte Platino qui da noi) “El mismo sol” (ben 6 volte Platino), “Agosto”, “Sofia” (7 volte Platino), “Libre” e “Animal”, tutti andati forte nella penisola e non solo, senza considerare il tormentone della scorsa estate “Yo contigo, tú conmigo (The Gong Gong Song)” (con i Morat).

Dopo qualche mese di silenzio, il talentuoso e affascinante 27enne Alvaro Soler torna questo frizzante pezzo, tutto da ballare spensieratamente.

In data odierna verrà anche rilasciato il video ufficiale girato a Cuba. Nella pagina Facebook di Soler è possibile vederne una breve anteprima. Non appena sarà disponibile il filmato non esiteremo ad inserire il link. A seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono questo nuovissimo pezzo.

La Cintura traduzione (Download – Audio)

Si mette in luce quando cammina

Fa una certa sensazione

Ogni giorno quando si alza

Splende come il sole

La sua veste di seta

Scalda il mio cuore

Come in un romanzo

In tv

Mi avvicino a te

Balliamo, giochiamo

Vieni

Perché la mia vita (inteso come fianchi, girovita)

Ho bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

E non riesco a controllarla

Credo che il mio girovita

Vada in contrasto con la mia cultura

Inciampo sulla sabbia

Non riesco a controllarmi

E scendendo scendendo eh

Dimenticando dimenticando

Sto ballando ballando eh

E così fino all’alba

Perché la mia vita

Ho bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

Imparerò a controllare

La mia vita vita

Perché non scendiamo in spiaggia?

Per far pratica

Di primo mattino

E così nessuno ci può vedere

Quando ballo con te

Il tuo corpo mi scalda

Bacetto a bacino

Il mio frutto della passione

Mi avvicino a te

Balliamo, giochiamo

Avvicinati

Perché la mia vita

Ho bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

E non riesco a controllarla

E scendendo scendendo eh

Dimenticando dimenticando

Sto ballando ballando eh

E così fino all’alba

Perché la mia vita

Ho bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

Imparerò a controllare

La mia vita vita

Vieni da me, vieni verso di me

Come le onde del mare

Vieni da me, vieni da me

Che non mi posso più fermare

Vieni da me, vieni verso di me

Come le onde del mare

Vieni da me, non posso fermarmi





E scendendo scendendo eh

Dimenticando dimenticando

Sto ballando ballando eh

E così fino all’alba

Perché la mia vita

Ha bisogno del tuo aiuto

Non ce l’ho nelle vene

Imparerò a controllare

La mia vita vita

E scendendo scendendo eh

Dimenticando dimenticando

Che sto ballando ballando eh

E così fino all’alba

La mia vita vita