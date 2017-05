alt-J: guarda l’inquietante video del nuovo brano In Cold Blood + traduzione del testo

In Cold Blood è il secondo singolo estratto dal terzo studio album degli alt-J battezzato Relaxer, che vedrà la luce il prossimo 2 giugno. Il disco è disponibile in in pre-order nel formato CD, vinile e digitale,

La canzone sembra descrivere una divertente, selvaggia e imprudente festa in piscina finita male, è comunque difficile spiegare il significato in quanto il testo, in alcune sue parti, è decisamente strano e complesso da decifrare, penso anche per un madrelingua.





La copertina del brano fa riferimento a “LSD: Dream Emulator” un datato gioco giapponese.

Il video ufficiale è decisamente inquietante e mostra scene che potrebbero turbarvi. Il filmato vede protagonista un topolino che in piena campagna si imbatte in cadaveri di persone…

Se pensate di non impressionarvi potete accedere al videoclip cliccando sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

alt-J – In Cold Blood traduzione (Download)

[Verso 1]

01110011

Piango gli zeri e sento gli uno

Riduco i miei salti mortali in avanti e quelli al rovescio

Piscina, estate, estate, piscina, piscina estate

Baciami

I capelli come il sole vuole che sia

Whisky con soda, per favore, il tuo gin tonic è vuoto

Poltreone gonfiabili sono sprofondate

Piscina, estate, estate, piscina, piscina estate

Baciami

[Ponte]

Callie, tuffiamoci, in profondità

Nel fondo della piscina dove dovremmo essere

Callie, stiamo affondando come una roccia sanguinante

Sopra la folla così rumorosa

[Ritornello]

Il killer di Caspian mi ha detto così

Lalalala-la-la

Ascoltalo ora in radio

Lalalala-lalala

La mia piscina, estate, estate, piscina, vibrazioni estive uccise

A sangue freddo

[Verso 2]

01110011

Piango gli zeri e ascolto gli uno

Corpo senza vita colpisce la superficie della piscina

Piscina killer, killer, piscina, piscina killer

Baciami

[Ritornello]

Il killer di Caspian mi ha detto così

Lalalala-la-la

Ascoltalo ora in radio

Lalalala-lalala

La mia piscina, estate, estate, piscina, vibrazioni estive uccise

A sangue freddo

Link sponsorizzati









[Conclusione]

Lalalala-la-la

(a sangue freddo, a sangue freddo)

Lalalala-la-la

Lalalala-la-la

(In cold blood)

Lalalala-la-la

(Il killer di Caspian mi ha detto così)

Lalalala-la-la

Lalalala-la-la

(Il killer di Caspian mi ha detto così)

Lalalala-la-la

Lalalala-la-la

Lalalala-la-la

A sangue freddo

Powered by NuoveCanzoni.com

In Cold Blood – alt-J – Testo

[Scritto da: Thom Sonny Green, Joe Newman & Gus Unger-Hamilton – Prodotta da: Charlie Andrew]

[Verse 1]

01110011

Crying zeros and I’m hearing 111s

Cut my somersaults and my backflip

Pool, summer, summer, pool, pool summer

Kiss me

Hair the way the sun really wants it to be

Whiskey soda, please, your G&T is empty

Chairs, inflatables have sunk to the bottom

Pool, summer, summer, pool, pool summer

Kiss me

[Bridge]

Callie, let’s dive, dive down

To the pool’s bottom where we belong

Callie, we’re sinking like a bleeding stone

All above crowd around so fucking loud

[Chorus]

Mister Caspian’s killer told me so

Lalalala-la-la

Heard it now on the radio

Lalalala-lalala

My pool summer, summer, pool, summer vibes killed

In cold blood

[Verse 2]

01110011

Crying zeros and I’m hearing 111s

Lifeless back slaps the surface of the pool

Pool killer, killer, pool, pool killer

Kiss me

[Chorus]

Mister Caspian’s killer told me so

Lalalala-la-la

Heard it now on the radio

Lalalala-lalala

My pool summer, summer, pool, summer vibes killed

In cold blood

[Outro]

Lalalala-la-la

(In cold blood, in cold blood)

Lalalala-la-la

Lalalala-la-la

(In cold blood)

Lalalala-la-la

(Caspian’s killer told me so)

Lalalala-la-la

Lalalala-la-la

(Caspian’s killer told me so)

Lalalala-la-la

Lalalala-la-la

Lalalala-la-la

In cold blood

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi