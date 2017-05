Alt-J: ascolta il nuovo singolo Adeline (con testo e traduzione)

Si intitola Adeline il nuovo singolo degli Alt-J, pubblicato il 25 maggio 2017 come terzo estratto dal nuovo album Relaxer, il cui rilascio è fissato al prossimo 2 giugno.

Il disco sarà composto da otto canzoni ed è disponibile in pre-order nel formato CD, digitale, vinile e audiocassetta (import).





La indie pop-rock band inglese ci propone il terzo estratto dalla terza era discografica, un brano in cui un diavolo della Tasmania osserva una donna mentre nuota e si innamora di lei.

La canzone descrive i suoi sentimenti verso di lei e la realizzazione che non potrà mai instaurare un rapporto affettivo con questa tipa, che si chiama appunto Adeline.

Per accedere all’audio cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo rilassante pezzo.

Adeline – Alt-J – Traduzione (Download)

[Verso 1]*

Ooh, Adeline mia, ooh

Giù in Tasmania

Dove le mascelle del diavolo sono troppo deboli

Per strapparti via

[Ritornello]

Ooh, ti auguro ogni bene

Ti auguro il meglio

Ti auguro ogni bene

Ti auguro il meglio

[Verso 2]

Ooh, Adeline mia

Ti vedo nuotare di nuovo di mattina

Ooh, freddo dal cielo azzurro

Rumori di ciclomotori che passano

Mia dolce Adeline

[Ritornello]

Ooh, ti auguro ogni bene (Adeline mia)

Ti auguro il meglio

Ti auguro ogni bene (Adeline mia)

Ti auguro il meglio

[Verso 3]

E il triangolo di Auld** ha scampanellato sul Royal Canal

La mia Adeline stava nuotando

La dolce Adeline stava cantando

Al ritmo del Royal Canal

[Ponte]

Nuota

Continua a nuotare

Continua a nuotare

Continua a nuotare

Nuota

Continua a nuotare

Continua a nuotare

Continua a nuotare

[Verso 3]

Il triangolo di Auld ha scampanellato sul Royal Canal

La mia Adeline stava nuotando

La dolce Adeline stava cantando

Al ritmo del Royal Canal

[Ritornello]

Le auguro ogni bene

Le auguro ogni bene

Le auguro ogni bene

Le auguro ogni bene

Le auguro ogni bene

* dopo aver rilasciato la canzone, Alt-J ha affermato che fa riferimento al diavolo della tasmania (mammifero marsupiale appartenente alla famiglia dei Dasiuridi) che si innamora di una donna mentre la guarda nuotare. Anche se non è chiaro se questo diavolo sia metaforico, il diavolo si rende conto che non può stare con la donna.

** “The Auld Triangle” (nota anche come “The Banks of the Royal Canal”) è una canzone scritta da Brendan Behan, il cui titolo fa riferimento al triangolo di metallo, appeso al centro dell’area di detenzione del carcere di Mountjoy (sito nel Royal Canal), con il quale si dava la sveglia ai prigionieri.

Alt-J – Adeline testo

[Scritto da: Hans Zimmer, Joe Newman, Thom Green & Gus Unger-Hamilton – Prodotta da: Charlie Andrew]

[Verse 1]

Ooh, my Adeline, ooh

Down in Tasmania

Where the devil’s jaws are far too weak

To tear you away

[Chorus]

Ooh, I wish you well

I wish you well

I wish you well

I wish you well

[Verse 2]

Ooh, my Adeline

I watch your morning swim again

Ooh, cold from the blue sky

Strokes from passing mopeds

My sweet Adeline

[Chorus]

Ooh, I wish you well (my Adeline)

I wish you well

I wish you well (my Adeline)

I wish you well

[Verse 3]

And the Auld triangle went jingle-jangle on the Royal Canal

My Adeline was swimming

Sweet Adeline was singing

To the tune of Royal Canal

[Bridge]

Swim

Swim on

Swim on

Swim on

Swim

Swim on

Swim on

Swim on

[Verse 3]

The auld triangle went jingle-jangle on the Royal Canal

My Adeline was swimming

Sweet Adeline was singing

To the tune of Royal Canal

[Chorus]

I wish her well

I wish her well

I wish her well

I wish her well

I wish her well

















