Alok & Mathieu Koss e il nuovo singolo Big Jet Plane feat. Joan Alasta: video e traduzione del testo della cover degli Angus & Julia Stone

Si intitola Big Jet Plane il nuovo singolo del deejay e produttore discografico brasiliano Alok Achkar Peres Petrillo, meglio conosciuto semplicemente come Alok, prodotto con la collaborazione dell’emergente collega francese Mathieu Koss.

Il brano è stato rilasciato il 29 settembre 2017 e dal successivo 6 ottobre, viene anche trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali.





Dopo il grande successo di “Hear Me Now”, ecco a voi questa nuova produzione, per l’occasione effettuata con l’astro nascente house Mathieu Koss, pubblicata per la nuova Spinnin’ Records, che ora fa squadra con la Warner Music Group, ampliando ulteriormente il già vasto raggio d’azione globale che l’etichetta olandese aveva raggiunto.

Caratterizzato da un leggiadro suono di piano e ritocchi di chitarra, Big Jet Plane è un bel pezzo con vocal dell’emergente francese Joan Alasta (gran bella voce), ma non è un brano inedito: si tratta infatti della nuova versione del brano omonimo (il video ufficiale) degli Angus & Julia Stone, gruppo australiano composto da Angus Stone, Julia Stone, Rob Calder e Matt Johnson, pubblicato nel 2010.

La canzone è accompagnata dal lyric video a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Alok & Mathieu Koss – Big Jet Plane traduzione (Download)

[Strofa 1]

Ciao mister, piacere di conoscerti

Voglio abbracciarla

Voglio baciarla

Aveva un odore di margherite

Aveva un odore di margherite

Mi fa impazzire

Mi fa impazzire

[Ritornello 1]

La porterò a fare un giro su un grande aereo

La porterò a fare un giro su un grande aereo

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

[Strofa 2]

Sii la mia amante

La mia Lady River

Posso portarti

Portarti più in alto

[Ritornello 2]

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

[Ponte]

Ti abbraccerò

Per baciarti tra le mie braccia

Ti porterò via da casa

[Ritornello 1]

La porterò a fare un giro su un grande aereo

La porterò a fare un giro su un grande aereo

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

[Ritornello 1]

La porterò a fare un giro su un grande aereo

La porterò a fare un giro su un grande aereo

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

Big Jet Plane testo

[Verse 1]

Hello mister, pleased to meet you

I want to hold her

I want to kiss her

She smelled of daisies

She smelled of daisies

She drives me crazy

She drives me crazy

[Chorus 1]

Gonna take her for a ride on a big jet plane

Gonna take her for a ride on a big jet plane

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

[Verse 2]

Be my lover

My lady river

Can I take you

Take you higher

[Chorus 2]

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

[Bridge]

Gonna hold you

Gonna kiss you in my arms

Gonna take you away from home

[Chorus 1]

Gonna take her for a ride on a big jet plane

Gonna take her for a ride on a big jet plane

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

[Chorus 1]

Gonna take her for a ride on a big jet plane

Gonna take her for a ride on a big jet plane

Hey, hey

Hey, hey

Hey, hey

















