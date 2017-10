Allie X & il singolo Paper Love: video, testo, traduzione e remixes

Allie X è una cantautrice canadese classe 1995 e Paper Love è il primo singolo estratto dal debut album CollXtion II, pubblicato nel formato digitale lo scorso 9 giugno. La versione fisica del disco (CD – Vinile), sarà disponibile in Italia a partire dal 5 ottobre per la label Sugar. Nel disco, progettato come un’esperienza multimediale unica e autobiografica, sono presenti dieci inediti synth-pop, tutti co-scritti dall’interprete. Ascoltate il progetto su Spotify

Quest’orecchiabile canzone è stata rilasciata il 28 aprile 2017 e successivamente è stata pubblicata anche nella versione acustica, Stress remix e Billboard remix.





Cliccate sulla copertina in basso per accedere al solo audio del brano.

In rapidissima ascesa soprattutto sui canali streaming, Alexandra Ashley Hughes, artisticamente conosciuta come Allie X, è una di quelle artiste dotate di tanto talento e creatività, non a caso riuscì a conquistare niente meno che Katy Perry con “Catch” e collaborò nella stesura di Blue Neighbourhood, album di Troye Silvan. Una delle sue grandi doti è quella di riuscire a trasformare canzoni pop in progetti d’arte, reinventando il modo in cui l’industria musicale opera. L’artista riesce a comunicare attraverso la sua musica e le immagini ad essa associate, lasciando il resto alla propria immaginazione.

Allie X è ora on air con questo pezzo, trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 29 settembre 2017 ed è la prima volta che un suo brano entra in rotazione radiofonica nella penisola.

La canzone, track d’apertura dell’album, è stata critta con la collaborazione di Brett McLaughlin & George Pimentel, con produzione della cantante, di Jordan Palmer, Mike Wise & Billboard.

Il video ufficiale è stato diretto da Renata Raksha, è molto particolare ed è disponibile dallo scorso 9 agosto.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Allie X – Paper Love traduzione (Download – Versione Acustica – Stress Remix – Billboard Remix)

[Strofa 1]

Credo, credo nelle cose che fai

E voglio credere, che anche tu ci credi

Tutte quelle voci che circolano su di te

Prego che non possano, prego che non, prego che non siano vere

[Pre-Ritornello]

So che pensavi a

Cose brutte quando mi hai baciato, oh

La tua lingua mi ha detto solo bugie

Canzone triste, momento caldo

La scorsa settimana, giuro che qualunque cosa succeda

Allungherò questo momento

[Ritornello]

Oh, so che quel ragazzo mi divorerà (o “straccerà”)

Perché non è così gentile, non si comporterà bene

Lascerà una brutta ferita

Oh, piangerò fino a dissolvermi

Forza, vieni a vedere il mio cuore macerarsi

Come la carta (la carta la carta)

Amore di carta

(Carta, amore di carta)

[Strofa 2]

Credo, credo in una linea così sottile

C’è la luce, c’è una luce nuovecanzoni.com e mi attira

Scendendo, scendendo finché non mi fa frantumare il mento

Porta la mia testa tra le tue mani, falla scoppiare con uno spillo

(Con uno spillo)

[Pre-Ritornello]

So che pensavi a

Cose brutte quando mi hai baciato, oh

La tua lingua mi ha detto solo bugie

Canzone triste, momento caldo

La scorsa settimana, giuro che qualunque cosa succeda

Allungherò questo momento

[Ritornello]

Oh, so che quel ragazzo mi divorerà

Perché non è così gentile, non si comporterà bene

Lascerà una brutta ferita

Oh, piangerò fino a dissolvermi

Forza, vieni a vedere il mio cuore macerarsi

Come la carta (la carta la carta)

Amore di carta

(Carta, amore di carta)

Paper Love testo (Lyric Video)

[Verse 1]

I believe, I believe in the things you do

And I wanna believe, you believe that too

All the noise in my ear that I hear about you

Pray it can’t, pray it don’t, pray it won’t come true

[Pre-Chorus]

I know you were thinking

Bad things when you kissed me, oh

Your tongue told me every lie

Sad song, warm occasion

Last week, swear no matter what

I’ll be stretching out the time

[Chorus]

Oh, I know that boy’s gonna rip me up

‘Cause he ain’t that nice, he won’t do right

He’ll leave a nasty cut

Oh, I cry until I just dissolve

Come on watch my heart turn to pulp

Like paper (paper-paper)

Paper Love

(Paper, paper love)

[Verse 2]

I believe, I believe in a line so thin

There’s light, there’s a light and it pulls me in

Going down, going down till I chip my chin

Take my head in your hands, pop it with a pin

(With a pin)

[Pre-Chorus]

I know you were thinking

Bad things when you kissed me, oh

Your tongue told me every lie

Sad song, warm occasion

Last week, swear no matter what

I’ll be stretching out the time

[Chorus]

Oh, I know that boy’s gonna rip me up

‘Cause he ain’t that nice, he won’t do right

He’ll leave a nasty cut

Oh, I cry until I just dissolve

Come on watch my heart turn to pulp

Like paper (paper-paper)

Paper Love

(Paper, paper love)

















