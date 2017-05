Alle Farben & Janieck nel nuovo singolo Little Hollywood: video ufficiale, testo e traduzione

Little Hollywood è il primo singolo dell’anno nuovo del dj e produttore berlinese Alle Farben, rilasciato il 7 aprile 2017.

Come voce di questo bel pezzo, l’artista tedesco ha per l’occasione assoldato Janieck Devy, quello esploso nel 2015 grazie a Lost Frequencies nel singolo di successo Reality.

La nuova produzione di Frans Zimmer, in arte Alle Farben (quasi 2 milioni di visualizzazioni del videoclip e diversi milioni di ascolti su Spotify), è stata anche firmata dal cantante e autore olandese Janieck.

Si tratta di una canzone dal sapore decisamente estivo, nella quale l’interprete rievoca i ricordi di quando aveva 15 anni, quando viveva nella sua piccola Hollywood…

Il solare video ufficiale è stato diretto da Jannes Döring ed è possibile vederlo cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo, in radio nella penisola da venerdì 16 maggio.

Elle Farben – Little Hollywood traduzione (Download)

[Ritornello]

Viviamo nella nostra piccola Hollywood

Siamo tra le stelle

Tutto va alla perfezione

Non manca nulla nel nostro quartiere

Niente macchine di lusso

[Verso 1]

Ricordo quando avevamo quindici anni

Fumavo nel parco

Non ti avevo mai notata

Ma stavo cadendo a pezzi

Ricordo il pick-up di Jimmy

Che guidava nel buio

Se ci penso adesso

Noi non ci pensavamo affatto

Oh

[Ritornello]

Viviamo nella nostra piccola Hollywood

Siamo tra le stelle

Tutto va alla perfezione

Non manca nulla nel nostro quartiere

Niente macchine di lusso

Tutto andrà alla perfezione

Non voglio sapere se finirà, è incredibile vivere questa vita

Oh, oh

Viviamo nella nostra piccola Hollywood

Siamo tra le stelle

Tutto andrà alla perfezione

[Verso 2]

Ricordo di essere stato beccato

A fare graffiti sul muro

Mi hai lasciato da ribelle

Con le mani in mano

Mi chiedo cosa stai combinando (o “mi chiedo che fine hai fatto”)

Jimmy è sempre lo stesso

Il vecchio albero nel nostro cortile è ancora segnato dai nostri nomi

[Pre-Ritornello]

Rimango attaccato a tutti quelli con cui abbiamo fatto tante cose all’epoca

Non voglio sapere se finirà, è incredibile vivere questa vita

Oh, oh

[Ritornello]

Viviamo nella nostra piccola Hollywood

Siamo tra le stelle

Tutto va alla perfezione

Non manca nulla nel nostro quartiere

Niente macchine di lusso

Tutto andrà alla perfezione

Non voglio sapere se finirà, è incredibile vivere questa vita

Oh, oh

Viviamo nella nostra piccola Hollywood

Siamo tra le stelle

Tutto andrà alla perfezione

[Ponte]

Siamo tra le stelle

Tutto va alla perfezione

Siamo tra le stelle

Tutto va alla perfezione

[Ritornello]

Viviamo nella nostra piccola Hollywood

Siamo tra le stelle

Tutto va alla perfezione

Non manca nulla nel nostro quartiere

Niente macchine di lusso

Tutto andrà alla perfezione

Non voglio sapere se finirà, è incredibile vivere questa vita

Oh, oh

[Conclusione]

Viviamo nella nostra piccola Hollywood

Siamo tra le stelle

Tutto va alla perfezione

Little Hollywood – Alle Farben – Testo

[Chorus]

We’re living in our own little Hollywood

We’re washed up stars

Everything’s gon’ be good

We got everything we need in our neighborhood

No fancy cars

[Verse 1]

Remember when we were fifteen

Smoking in the park

Never really noticed you

But I was falling hard

Remember Jimmy’s pick-up

From driving in the dark

If I think about it now

We didn’t think at all

Oh

[Chorus]

We’re living in our own little Hollywood

We’re washed up stars

Everything’s gon’ be good

We got everything we need in our neighborhood

No fancy cars

Everything’s gon’ be good

I don’t wanna know if it’s gonna go, it’s crazy living this life

Oh oh

Living in our own little Hollywood

We’re washed up stars

Everything’s gon’ be good

[Verse 2]

Remember getting busted

Graffiti on the wall

You left me rebelliously

With the hands tied up and all

I wonder what you’ve been up to

Jimmy’s still the same

The old tree in our backyard’s still scarred by our names

[Pre-Chorus]

I’m hanging on to everyone I know that we did at the time

I don’t wanna know if it’s gonna go, it’s crazy living this life

Oh oh

[Chorus]

We’re living in our own little Hollywood

We’re washed up stars

Everything’s gon’ be good

We got everything we need in our neighborhood

No fancy cars

Everything’s gon’ be good

I don’t wanna know if it’s gonna go, it’s crazy living this life

Oh oh

Living in our own little Hollywood

We’re washed up stars

Everything’s gon’ be good

[Bridge]

We’re washed up stars

Everything’s gon’ be good

We’re washed up stars

Everything’s gon’ be good

[Chorus]

We’re living in our own little Hollywood

We’re washed up stars

Everything’s gon’ be good

We got everything we need in our neighborhood

No fancy cars

Everything’s gon’ be good

I don’t wanna know if it’s gonna go, it’s crazy living this life

Oh oh

[Outro]

Living in our own little Hollywood

We’re washed up stars

Everything’s gon’ be good

















