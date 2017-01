La canzone della pubblicità Tim Fibra (con il coinvolgente balletto): titolo, artista, info, testo e traduzione

Dal 26 dicembre 2016, impazza in tv la nuova pubblicità Tim Fibra battezzata “Con TIM è bello avere tutto!“, che avremo modo di vedere anche nei primi mesi del 2017. Senza soffermarmi sull’offerta, ecco una breve descrizione sulla pubblicità.

Lo spot Tim Fibra 2016/2017, è caratterizzato da immagini che mostrano tante persone che ballano sulle note della canzone che fa da colonna sonora, un balletto inventato dallo youtuber ballerino tedesco che si fa chiamare JustSomeMotion, un personaggio che potremmo definire web star. Qui il suo video.





La nuova campagna pubblicitaria Tim, è molto carina e riesce a trasmettere energia e positività, comunicando gioia e passione. Come detto si basa sul balletto di JustSomeMotion, che fa ora ballare singoli individui, ma anche centinaia di persone contemporaneamente.

E’ questa la descrizione-slogan del videoclip postato nel canale Youtube dell’azienda. Ma qual’è il titolo della canzone della pubblicità Tim Fibra ed il nome dell’artista?

Intanto guardate o rivedetevi lo spot, la cui regia è di Matthaus Bussman, cliccando sull’immagine in basso.

Il brano che fa da colonna sonora alla pubblicità è di Marcus Füreder, meglio conosciuto come Parov Stelar, disc jockey e musicista austriaco classe 1974. La canzone si intitola All Night ed è stata rilasciata nel 2012 come singolo estratto dall’album The Princess.

Per la cronaca, il brano è stato già utilizzato per lo spot della Paco Rebanne del 2015 (fragranza Eau My Gold) ed è anche disponibile nelle versioni Parov Stelar Remix, Extended Club Version, UMEK Remix e Umani Remix.

Cliccando sulla cover in basso, accedete all’audio integrale della canzone, mentre a seguire, potete leggere la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Parov Stelar – All night traduzione (Digital Download – Parov Stelar Remix – Extended Club Version – UMEK Remix – Umani Remix)

Allora si parte

Sì ok, andiamo a farci un giro

Allora si parte

Sì farò un giro

Facciamo un giro… tutta la notte

Allora si parte

Farò un giro

Facciamo un giro… tutta la notte

[x8]

Avrebbe dovuto

Avrebbe dovuto provarci!

Oh! Avrebbe dovuto stare con te!

Tutta la notte!

Poi, alla fine, te ne sei andato

Avrebbe dovuto provarci!

Oh! Avrebbe dovuto stare con te!

Tutta la notte!

Poi, alla fine, te ne sei andato

Oooohhhhhhhh!

Oooohhhhhhhh!

Avrebbe dovuto provarci!

Oh! Avrebbe dovuto stare con te!

Tutta la notte!

Poi, alla fine, te ne sei andato

Avrebbe dovuto provarci!

Oh! Avrebbe dovuto stare con te!

Tutta la notte!

Poi, alla fine, te ne sei andato

Oooohhhhhhhh!

Oooohhhhhhhh!

Farò un giro

Farò un giro

Tutta la notte

Tutta la notte

Tutta la notte

All night – Parov Stelar – Testo

Then lets ride

Yeah all right, lets ride

Then lets ride

Yeah gonna ride

Lets ride…all night

Then lets ride

Gonna ride

Lets ride….all night

He’d had would have

He’d had would have

He’d had would have

He’d had would have

He’d had would have

He’d had would have

He’d had would have

He’d had would have

He’d had would have tried!

Oh! He’d would have faced you!

All night long!

Then at last you’ve gone

He’d had would have tried!

Oh! He’d would have faced you!

All night long!

Then at last you’ve gone

Oooohhhhhhhh!

Oooohhhhhhhh!

He’d had would have tried!

Oh! He’d would have faced you!

All night long!

Then at last you’ve gone

He’d had would have tried!

Oh! He’d would have faced you!

All night long!

Then at last you’ve gone

Oooohhhhhhhh!

Oooohhhhhhhh!

Gonna ride

Gonna ride

All night

All night

All night

















