Coldplay – ascolta il nuovo singolo All I Can Think About Is You: video e traduzione del testo

Il prossimo 14 luglio vedrà la luce il nuovo EP dei Coldplay che si intitola Kaleidoscope (in pre-order nel formato digitale), atteso mini progetto che sarà composto da cinque nuove canzoni, nello specifico “A L I E N S”, “Miracles (Someone Special)” i precedenti singoli “Something Just Like This (Tokyo Remix)” (con i Chainsmokers) “Hypnotised” ed il brano in oggetto, disponibile in streaming e nei digital store proprio da oggi.

Il singolo promozionale All I Can Think About Is You è stato scritto dalla rock band britannica composta da Chris Martin, Guy Berryman, Jonny Buckland e Will Champion, mentre la produzione è opera di Rik Simpson, Daniel Green e Bill Rahko





Si tratta di una canzone molto lenta e principalmente strumentale, quindi con poche parole, comunque molto significative. Nella prima parte il gruppo denuncia che le cose nel mondo vanno decisamente al contrario, per poi passare al lato romantico in cui Chris Martin dice che tutto ciò che può fare è pensare alla persona amata.

Da oggi è disponibile il lyric video a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Coldplay – All I Can Think About Is You traduzione

[Introduzione]

1, 2, 3

[Strofa 1]

Il pesce è uscito dall’acqua

Gli uccelli bloccati a terra

La confusione dà ordini

E’ tutto capovolto

Tutto il mondo su un percorso di volo

Mi chiedo dove andranno, ahhhh

I problemi sono all’esterno, lo so

[Ritornello]

Ma ora, riesco a pensare solo a te

Riesco a pensare solo a te

Se tutto quello che ho da fare sulla terra

È stare solo, allora cos’è una sola scarpa da poveri

Voglio entrarci (o “camminarci”) in due

[Assolo di piano]

Partire

È tutto ciò che posso

È tutto ciò che posso

È tutto ciò che posso

È tutto ciò che posso fare

È tutto quello che posso fare

[Assolo di chitarra]

[Conclusione]

Quando ogni cosa sta cadendo tutto intorno a te

Tutto quello che posso fare è

Tutto quello che posso fare è pensare a te

È tutto quel che posso

Tutto quello che posso fare è pensare a te

L’amore è l’unica cosa vera che resta

All I Can Think About Is You testo – Coldplay

[Intro]

1, 2, 3

[Verse 1]

Fish fell out of water

Bird stuck on the ground

Chaos giving orders

Everything is upside down

The whole world on a flight path

I wonder where they’ll go, ahhhh

Trouble’s on the outside, I know

[Chorus]

But now, all I can think about is you

All I can think about is you

If all that I’m on earth to do

Is solo, then what a lone poor shoe

I want to walk in a two

[Piano Solo]

Go

It’s all I can

It’s all I can

It’s all I can

It’s all I can do

It’s all I can do

[Guitar Solo]

[Outro]

When everything is falling all around you

It’s all I can do

All I can think about is you

It’s all I can

All I can think about is you

Love is the only thing left that’s true

















