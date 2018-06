Alice Merton spacca le auto nel video del nuovo singolo Lash Out: testo e traduzione

Nell’EP d’esordio No Roots di Alice Merton, esattamente nella versione rilasciata per il mercato statunitense, è presente Lash Out, il nuovo singolo della cantautrice, l’ultimo pubblicato prima del debut album ancora senza titolo e data d’uscita.

Dopo il successo internazionale del singolo No Roots, ecco a voi questo nuovo brano scritto dall’interprete con la collaborazione di Dave Bassett, che ha anche curato la produzione.

Nella canzone, Alice sprona l’ascoltatore a non tener dentro quello che sente, senza tenere badare alle conseguenze ciò potrebbe comportare. A parer mio questo pezzo è niente male, anche se non penso si avvicinerà ai risultati conseguiti con la famosa hit.

Nel video ufficiale, la vediamo spaccare automobili con una mazza e ballarci sopra! Il filmato mostra anche immagini in una scuola e in un locale, nel quale una ragazza che ci lavora, viene trattata male dalla gestrice. Ad un tratto anche lei inizia a spaccare tutto e a dar sfogo alla sua rabbia, tenuta dentro chissà per quanto tempo.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale trovate i testi.

Alice Merton – Lash Out testo e traduzione

[Verse 1]

I can feel it on the back of my tongue

All of the words getting trapped in my lungs

Heavy like a stone, waiting for the river to run

[Strofa 1]

Posso sentirle sotto la lingua

Tutte le parole rimaste intrappolate nei miei polmoni

Pesanti come una roccia, aspettando che il fiume scorra

[Pre-Chorus]

I wanna lash out

I wanna let it out

‘Cause I can feel it on the back of my tongue

On the back of my tongue

[Pre-Ritornello]

Voglio passare all’azione (o “attaccare”)

Voglio farle uscire

Perché posso sentirle sotto la lingua

Sotto la lingua

[Chorus]

Oh, hard to hold this fire inside me

Oh, I know sometimes it’s frightening

Hard to hold this fire inside me

Oh, oh oh, it’s not really like me to lash out

I gotta let it out

I wanna lash out

I wanna lash out

[Ritornello]

Oh, difficile mantenere questo fuoco dentro me

Oh, so che a volte è spaventoso

Difficile tenere questo fuoco dentro me

Oh, oh oh, non è proprio da me arrabbiarmi

Devo farle uscire

Voglio passare all’azione

Voglio passare all’azione





[Verse 2]

I’ve got something to say, might start a riot

Rip that tape from my mouth, I won’t be quiet

‘Cause everything is nothing

Till you realise it’s something you want

[Strofa 2]

Ho qualcosa da dire, potrebbe scatenare una rivolta

Togliermi quel nastro adesivo dalla bocca, non starò zitta

Perché tutto è niente

Finché non capisci che è qualcosa che vuoi

[Pre-Chorus]

I wanna lash out

I wanna let it out

‘Cause I can feel it on the back of my tongue

On the back of my tongue

[Pre-Ritornello]

Voglio passare all’azione

Voglio farle uscire

Perché posso sentirle sotto la lingua

Sotto la lingua

[Chorus]

Oh, hard to hold this fire inside me

Oh, I know sometimes it’s frightening

Hard to hold this fire inside me

Oh, oh oh, it’s not really like me to lash out

I gotta let it out

I wanna lash out

I gotta let it out





[Ritornello]

Oh, difficile mantenere questo fuoco dentro me

Oh, so che a volte è spaventoso

Difficile tenere questo fuoco dentro me

Oh, oh oh, non è proprio da me arrabbiarmi

Devo farle uscire

Voglio passare all’azione

Devo farle uscire

[Bridge]

I can feel the cork, come out of the bottle

I can feel the cork, come out of the bottle

I can feel the cork, come out of the bottle

I can feel the cork, come out of the bottle

[Ponte]

Sento il tappo, uscire dalla bottiglia

Sento il tappo, uscire dalla bottiglia

Sento il tappo, uscire dalla bottiglia

Sento il tappo, uscire dalla bottiglia

[Pre-Chorus]

Lash out

I wanna let it out

‘Cause I can feel it on the back of my tongue

On the back of my tongue

[Pre-Chorus]

Passare all’azione

Voglio farle uscire

Perché posso sentirle sotto la lingua

Sotto la lingua

[Chorus]

Oh, hard to hold this fire inside me

Oh, I know sometimes it’s frightening

Hard to hold this fire inside me

Oh, oh oh, it’s not really like me to lash out

I wanna let it out

I wanna lash out

I wanna let it out

I gotta lash out

[Ritornello]

Oh, difficile mantenere questo fuoco dentro me

Oh, so che a volte è spaventoso

Difficile tenere questo fuoco dentro me

Oh, oh oh, non è proprio da me arrabbiarmi

Voglio farle uscire

Voglio passare all’azione

Voglio farle uscire

Devo passare all’azione