Alice Caioli – Non ne posso più: audio e testo del nuovo singolo

Alice Caioli, cantante siciliana classe 1995, vi presenta il nuovo singolo Non ne posso Più, un simpatico pezzo estratto dall’album #NegoFingoMento, pubblicato lo scorso 8 marzo.

In rotazione radiofonica nazionale dal 15 giugno 2018, la canzone è molto carina anche se a parer mio, sarebbe forse stato più giusto lanciarla verso la fine dell’estate, visto che a mo di tormentone, in questo brano alice canta di essersi stancata della calda stagione, dei tormentoni, delle spiagge e degli ombrelloni.

E invece, in contraddizione con il testo, si è deciso che questo pezzo, caratterizzato da un sound fresco e coinvolgente, che potrebbe farlo divenire una delle prossime hit, venga rilasciato poco prima dell’inizio dell’attesa calda stagione, cosa secondo me abbastanza curiosa.

Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani 2018, che l’ha vista arrivare quinta con “Specchi Rotti”, l’emergente cantante di Acquedolci (Messina), torna alla ribalta con questa canzone, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla copertina in basso, dopo la quale trovate le parole che la compongono.

Non ne posso più testo (Download)

Tu non lo sai

che mi fa male guardarti

toglimi di dosso i tuoi sospiri distratti

vorrei lasciare andare questa estate che avanza

addormentarmi tra la sabbia e la tua negligenza

cosa vuoi?

tu sei lontano dagli occhi

quando dici che ad agosto ero io nei tuoi sogni

mi blocchi, mi spegni e dopo un po’ mi confondi

in questo labirinto come Alice non mi tocchi (tocchi, tocchi).





Non ne posso più di questa estate

non ne posso più di ombrelloni e di risate

non ne posso più di questa estate

del cono all’amarena

di innamorarmi come una scema.

Cosa vuoi?

E’ che mi piace sentirti

sei la classifica dei pezzi più forti

a volte credo che la vita ci confonda

come un’onda tropicale avvolge e poi ci affonda

cosa sei?

Una città di provincia

Ibiza suona troppo e mi fa male la testa, mi scoppia

avrei bisogno di tuffarmi non ho gli Dei

avrei bisogno di carpire quando tu ci sei.

Non ne posso più di questa estate

non ne posso più di ombrelloni e di risate

non ne posso più di questa estate

del cono all’amarena

delle tue labbra sulla mia schiena.

Non ne posso più di questa estate

non ne posso più di ombrelloni e di risate

non ne posso più di questa estate

del cono all’amarena

di innamorarmi.

Siamo uomini e donne, soli come conchiglie

siamo strade diverse, in una pista di biglie

stiamo ore di fronte ai tramonti sul mare

siamo la notte infinita

amore, amore, amore.

Non ne posso più di questa estate

non ne posso più di tormentoni e di risate

non ne posso più di questa estate

del cono all’amarena

di innamorarmi

non ne posso più

non ne posso più

non ne posso più

(non ne posso, non ne posso)

non ne posso più di questa estate

del cono all’amarena

di innamorarmi come una scema.