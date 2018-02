Alexandra Stan: guarda il video del nuovo singolo Mami (testo e traduzione)

In data odierna la cantautrice rumena Alexandra Stan ha rilasciato il nuovo scoppiettante singolo battezzato Mami.

Si tratta di una canzone niente male, scritta e composta da Alexandra Stan & Katie DiCicco e prodotta da Simon Says. Ecco la copertina.









Il brano sarà incluso nel futuro nuovo album, che racchiuderà un totale di 10 inediti, nello specifico: “Boy Oh Boy“, “India ft. Kent Archie”, “Round & Round”, “Wine it Up feat. Jenn Morel”, “Ou La La”, “Thinking About You ft. Suark”, “You Used To Know”, “Noi 2” e “Favourite Game“, quest’ultima incisa per la soundtrack del film “Miko Girl”.

Ecco la cover del disco che al momento non ha ancora un titolo:

La nuova orecchiabile canzone in oggetto, è caratterizzata da un testo in tre lingue: inglese (lingua principale), spagnolo e francese ed è stata lanciata direttamente tramite il video ufficiale, che vede la Stan dilettarsi come sexy cuoca.

Il filmato è stato diretto da Bogdan Paun ed è possibile vederlo su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete al testo e alla relativa traduzione in italiano.

Alexandra Stan – Mami testo (Download)

[Verse 1:]

Run into my tidal wave

Crash into me

Your lovin’ is what I crave

Be my tsunami

[Pre-chorus:]

Say you can be my satisfier

Say you can turn my flame higher

Say you can be my satisfier

Ta ta ta ta ra ra

Ta ta ta ra ra

[Chorus:]

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

‘Cause you shake me like a Tsumani

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

‘Cause you shake me like a Tsumani

[Post-Chorus:]

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

[Verse 2:]

Come a little closer de mi Toreador

Toca me, papito dame tu amor

Got my body shaking for ya need some more

I just need some more

Got me beggin’ for it

[Pre-chorus:]

You can be my satisfier

Say you can turn my flame higher

Say you can be my satisfier

Ta ta ta ta ra ra

Ta ta ta ra ra

[Chorus:]

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

‘Cause you shake me like a Tsumani

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

‘Cause you shake me like a Tsumani

Link sponsorizzati









[Post-Chorus:]

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

[Bridge:]

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

(‘Cause you shake me like a tsunami)

C’est c’est impossible

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

(I love it when you call me Mami)

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

[Chorus:]

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

‘Cause you shake me like a Tsumani

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

I love it when you call me Mami

‘Cause you shake me like a Tsumani

[Post-Chorus:]

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible

C’est incroyable

C’est impossible

C’est incroyable

C’est c’est impossible





Mami traduzione – Alexandra Stan

[Strofa 1:]

Ti sei inbattuto nella mia onda anomala

Schiantandoti contro di me

Il tuo amore è ciò che desidero

Sii il mio tsunami

[Pre-Ritornello:]

Dì che puoi essere la mia soddisfazione

Dì che puoi portare più in alto la mia fiamma

Dì che puoi essere il mio più soddisfacente

Ta ta ta ta ra ra

Ta ta ta ra ra

[Ritornello:]

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Perché mi scuoti come uno Tsumani

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Perché mi scuoti come uno Tsumani

[Post-Ritornello:]

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

[Strofa 2:]

Avvicinati un po’ a me torero

Toccami, papito, dammi il tuo amore

Ho il corpo che trema tuttavia mi serve altro

Ho solo bisogno di qualcosa in più

Mi stai facendo implorare per ottenerlo

[Pre-Ritornello:]

Puoi essere la mia soddisfazione

Dì che puoi portare più in alto la mia fiamma

Dì che puoi essere il mio più soddisfacente

Ta ta ta ta ra ra

Ta ta ta ra ra

[Ritornello:]

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Perché mi scuoti come uno Tsumani

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Perché mi scuoti come uno Tsumani

[Post-Ritornello:]

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

[Ponte:]

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

È incredibile

È impossibile

È incredibile

(Perché mi scuoti come uno tsunami)

È è impossibile

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

(Adoro quando mi chiami Mami)

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

[Ritornello:]

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Perché mi scuoti come uno Tsumani

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Adoro quando mi chiami Mami

Perché mi scuoti come uno Tsumani

[Post-Ritornello:]

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

È incredibile

È impossibile

È incredibile

È è impossibile

Powered by NuoveCanzoni.com









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi