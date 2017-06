Alexandra Stan & Carlprit – 1 Million: video + traduzione del testo

1 Million è una canzone di Alexandra Stan feat. Carlprit estratta come quinto singolo dal debut album Saxobeats pubblicato nel 2011.

Quel disco includeva la più grande hit della cantautrice rumena “Mr. Saxobeat”, ma anche quest’interessante pezzo scritto da Andrei Nemirschi, Marcel Prodan e Marcian Alin Soare.





Anche se non freschissima, questa canzone è a mio parere molto carina e ballabile, ma è purtroppo stata sottovalutata dai più, passando quasi inosservata.

Per vedere o rivedere il video cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Alexandra Stan – 1.000.000 traduzione (Download)

[Verso 1 – Carlprit]

Yeah haha

La mia numero uno? Alexandra Stan

E’ proprio così

Yeah Carlprit, prendlo, andiamo

Hey hey sei una su un milione

E il mio cuore prova amore, sei così magnifica

Ragazza mi sono perso nel tuo amore (o “mi manca il tuo amore”) ed i tuoi sentimenti tesoro

Non sapevo che tu fossi la mia donna speciale

Da quando mi hai lasciato sono stato triste e solitario

Cercando quella ragazza su un milione

Per ballare con lei la notte mentre non dovremmo tesoro

Quindi penso di aver finalmente trovato il mio milione

[Ritornello – Alexandra Stan] x4

Mili-mili-one

Mili-mili-one

Mili-mili-mili-one

[Versetto 2 – Alexandra Stan]

Perché l’amore può buttarti giù

Oh no oh no

Ogni volta si presenta

Oh no milione milione

Perché l’amore può buttarti giù

In un modo che non so spiegare

Yeah l’amore può buttarti giù, ne sono certa

[Ritornello – Alexandra Stan] x4

Mili-mili-one

Mili-mili-one

Mili-mili-mili-one

Oh no oh no

Oh no oh no

Oh no oh no

[Verso 3 – Carlprit]

Hey hey sei una su un milione

E il mio cuore prova amore, sei così magnifica

Ragazza mi manca il nostro amore ed i tuoi sentimenti tesoro

Non sapevo che tu fossi la mia donna speciale

Da quando mi hai lasciato sono stato triste e solitario

Cercando quella ragazza su un milione

Per ballare con lei la notte mentre non dovremmo tesoro

Quindi penso di aver finalmente trovato il mio milione

[Alexandra Stan:]

Quando te ne andrai mi sentirò sola

[Carlprit:]

? Per quello una su milione

[Alexandra Stan & Carlprit]

Balla con me tutta la notte

E fai sentire il mio cuore come se fossi una su un milione

Link sponsorizzati









[Carlprit:]

Una su un milione [x8]

[Alexandra Stan:]

Mili-mili-one

[Carlprit:]

Aha

[Alexandra Stan:]

Mili-mili-one

Mili-mili-mili-one

[Carlprit:]

E’ proprio così

[Alexandra Stan:]

Mili-mili-one

[Carlprit:]

Yeah

[Alexandra Stan:]

Mili-mili-one

[Carlprit:]

Sono il numero 1

[Alexandra Stan:]

Mili-mili-one

[Carlprit:]

Yeah, Carlprit

[Alexandra Stan:]

Oh no, oh no

[Carlprit:]

Alexandra Stan

[Alexandra Stan:]

Oh no

Milione milione

Powered by NuoveCanzoni.com

1 Million – Alexandra Stan – Testo

[Verse 1 – Carlprit]

Yeah haha

My number one? Alexandra Stan

That’s right

Yeah Carlprit, take it Let’s go

Hey hey you’re one in a million

And my heart feeling love you’re so brilliant

Girl I’ve missed your love and your feelings hun

I never knew that you are my special one

Since you left me I was the lonely one

Looking for that girl one in a million

To dance with you the night while we shouldn’t hun

So I guess I’ve finally found my million

[Chorus – Alexandra Stan] x4

Mili-mili-on

Mili-mili-on

Mili-mili-mili-on

[Verse 2 – Alexandra Stan]

Cuz love can bring you down

Oh no oh no

Everytime you come around

Oh no Million million

Cuz love can bring you down

In a way I can’t explain

Yeah love can bring you down I know for sure

[Chorus – Alexandra Stan] x4

Mili-mili-on

Mili-mili-on

Mili-mili-mili-on

Oh no oh no

Oh no oh no

Oh no oh no

[Verse 3 – Carlprit]

Hey hey you’re one in a million

And my heart feeling love you’re so brilliant

Girl I’ve missed our love and your feelings hun

I never knew that you are my special one

Since you left me I was the lonely one

Looking for that girl one in a million

To dance with you the night while we shouldn’t hun

So I guess I’ve finally found my million

[Alexandra Stan:]

Feels like I’ll be lonely when you’re gone

[Carlprit:]

? For that one in a million

[Alexandra Stan & Carlprit]

Dance with me all night long

And make my heart feel like I’m a one in a million

[Carlprit:]

One in a million [x8]

[Alexandra Stan:]

Mili-mili-on

[Carlprit:]

Aha

[Alexandra Stan:]

Mili-mili-on

Mili-mili-mili-on

[Carlprit:]

That’s right

[Alexandra Stan:]

Mili-mili-on

[Carlprit:]

Yeah

[Alexandra Stan:]

Mili-mili-on

[Carlprit:]

I’m number one

[Alexandra Stan:]

Mili-mili-on

[Carlprit:]

Yeah , Carlprit

[Alexandra Stan:]

Oh no, oh no

[Carlprit:]

Alexandra Stan

[Alexandra Stan:]

Oh no

Million Million

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi