Alesso: guarda il video del nuovo singolo Falling + testo e traduzione

Dal 3 febbraio è disponibile nei digital store e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali il nuovo bel singolo di Alesso che si intitola Falling, un ballabile ed orecchiabile pezzo, impreziosito da un vocal femminile non meglio specificata.

Dopo i recenti successi di I Wanna Know e Take My Breath Away, il musicista, dj e producer di Stoccolma ci presenta questa nuovissima produzione, che sarà inclusa nel secondo album in studio, il cui rilascio sembra essere fissato a giugno, a due anni dal disco d’esordio Forever.

Anche se dal punto di vista del testo è ripetitiva, complessivamente è a mio parere molto bella la nuova canzone di questo grande artista svedese, accompagnata dal video ufficiale disponibile nel canale Youtube di Alesso da giovedì 16 febbraio.

Il filmato è stato diretto da Henrik Hanson e vede protagonista una bella ragazza che balla, più avanti in compagnia di un ballerino.

Nella clip che potete vedere cliccando sull’immagine sottostante, è anche presente Alesso, che sembra comandare i movimenti dei ballerini tramite un notebook.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Falling – Alesso – Traduzione (Download su iTunes)

Proprio qui e adesso, è tutto quello che ci serce

Lascia andare i tuoi pensieri e liberali

Sii tutto ciò che hai, sii tutto quello che vedo

Il modo in cui ti muovi, il modo in cui ti senti

Guardami sto cadendo (potrebbe anche essere inteso come “mi sto innamorando”), cadendo

Penso sia amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo

Credo sia amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo

Penso si tratti di amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo

Credo sia amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo

Penso sia amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo

Credo sia amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto

Proprio qui e adesso, è tutto quello che ci serce

Lascia andare i tuoi pensieri e liberali

Sii tutto ciò che hai, sii tutto quel che vedo

Il modo in cui ti muovi, il modo in cui ti senti

Guardami sto cadendo, cadendo

Penso sia amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo

Credo sia amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo

Penso si tratti di amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo

Credo sia amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo eh-eh

Cadendo, cadendo, eh-eh

Guardami sto cadendo, cadendo

Penso sia amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo

Credo sia amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo

Penso si tratti di amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo

Credo sia amore cieco che controlla la mia mente

Guardami sto cadendo, cadendo eh-eh

Cadendo, cadendo, eh-eh

Guardami sto cadendo, cadendo eh-eh

Guardami sto cadendo, cadendo eh-eh

Alesso – Falling testo

Right here, right now, it’s all we need

Relax your mind and set it free

Be all you got, be all I see

The way you move, the way you feel

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m

Right here, right now it’s all we need

Relax your mind and set it free

Be all you got, be all I see

The way you move, the way you feel

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling, eh-eh

Falling, falling, eh-eh

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling

Feeling like I’m love blind, taking over my mind

Look at me I’m falling, falling, eh-eh

Falling, falling, eh-eh

Look at me I’m falling, falling, eh-eh

Look at me I'm falling, falling, eh-eh

















