Alesso & Anitta nel nuovo singolo Is That For Me: guarda il video (testo e traduzione)

Il dj e producer svedese Alesso, vi presenta la nuovissima produzione battezzata Is That For Me, disponibile nei negozi e nelle piattaforme streaming dal 13 settembre 2017.

Il nuovo singolo è stato prodotto insieme a Poo Bear e vede la collaborazione della cantante brasiliana Anitta, che insieme ai due artisti è anche coautrice del testo.





Cliccate sulla cover in basso per accedere all’audio della canzone su Spotify.

Il 25enne Alessandro Lindblad, meglio conosciuto come Alesso, uno dei primi 100 artisti più streammati in assoluto su Spotify, ha sfornato questo bel pezzo, in rotazione radiofonica nazionale dal 13 ottobre.

La futura hit That For Me, segna la prima collaborazione in assoluto con la cantante sudamericana; la traccia è anche parte del progetto di Anitta, “Xeque-Mate” che consiste nel rilasciare ogni mese e fino alla fine dell’anno, un video musicale.

A proposito di videoclip, il brano è accompagnato dal video ufficiale girato nella foresta amazzonica, un bel filmato che vede la partecipazione di entrambi gli artisti.

Per gustarvelo su Youtube cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione in italiano e alle parole in inglese che compongono la canzone.

Alesso & Anitta – Is That For Me traduzione (Download)

[Introduzione]

E’ per me?

Link sponsorizzati









[Strofa 1]

Ooh, vieni un po’ più vicino

Vieni a prendere un pezzetto di me, si

Lascia fare a me

Niente di sbagliato nel sentirsi bene

Lo so, ma essere egoista

Si sta facendo tardi, guarda l’ora

Ci ho pensato tutto il giorno

Cosa abbiamo intenzione di fare stasera?

[Pre-Ritornello]

Con le spalle al muro, contro il muro

Nessun freno adesso

Non ti lamentare adesso

Non ci si può tirare indietro adesso

Nessun sentimento, nessun sentimento

Andiamocene subito

Oh, assapora con gusto adesso

Voglio sapere adesso

[Ritornello]

E’ per me?

E’ per me?

E’ per me?

[Versetto 2]

Ooh, lascia che ti dia una mano

Aspetta, facciamoci un giro, sì

Pronto? So che la vuoi

So che vuoi prendere tutto il mio tempo

Ma non puoi fare l’avaro

Devi darmi, darmi quello che mi piace

Ci ho pensato tutto il giorno

Cosa abbiamo intenzione di fare stasera?

[Pre-Ritornello]

Con le spalle al muro, contro il muro

Nessun freno adesso (oh no)

Non ti lamentare adesso (oh no)

Non ci si può tirare indietro adesso

Nessun sentimento, nessun sentimento

Andiamocene nuovecanzoni.com subito

Oh, assapora con gusto adesso

Voglio sapere adesso

[Ritornello]

E’ per me?

E’ per me?

E’ per me?

[Ponte strumentale]

[Ritornello]

E’ per me?

E’ per me?

E’ per me?

Powered by NuoveCanzoni.com

Is That For Me testo

[Intro]

Is that for me?

[Verse 1]

Ooh, come a little bit closer

Come and get a little piece of mine, yeah

Let me take over

Nothing wrong with feeling right

Oh no, don’t be selfish

It’s getting late, look at the time

Been thinking about it all day

What we’re gonna do about it tonight?

[Pre-Chorus]

Up against the wall, up against the wall

No holding back now

No tapping out now

No turning back now

Catching feelings no, catching feelings no

Let’s go away now

Oh, savor the taste now

Wanna know now

[Chorus]

Is that for me?

Is that for me?

Is that for me?

[Verse 2]

Ooh, let me back up on it

Hold on we going for a ride, yeah

Ready? Know you want it

Know you wanna take all my time

But you can’t be stingy

Gotta gimme, gimme what I like

Been thinking about it all day

What we gon’ do tonight?

[Pre-Chorus]

Up against the wall, up against the wall

No holding back now (oh no)

No tapping out now (oh no)

No turning back now

Catching feelings no, catching feelings no

Let’s go away now

Oh, savor the taste now

Wanna know now

[Chorus]

Is that for me?

Is that for me?

Is that for me?

[Brigde – Harmonizing]

[Chorus]

Is that for me?

Is that for me?

Is that for me?

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi