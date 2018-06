Alessio Bernabei – “Ti ricordi di me?”: testo e audio della nuova canzone

Alessio Bernabei, ex frontman dei Dear Jack, il 15 giugno 2018 ha rilasciato il nuovo singolo Ti ricordi di me?, un bel pezzo in rotazione radiofonica nazionale, in streaming e digitale.

Il cantautore torna alla ribalta con questa canzone, scritta con la collaborazione di Alessandro Gemelli e Danti dei Two Fingerz, che anticipa l’uscita del secondo album in studio solista, che farà seguito a “Noi siamo infinito” (certificato Disco d’Oro per le vendite) e che segnerà un’evoluzione musicale per l’artista laziale classe 1992.

A un anno di distanza dall’ultimo singolo “Non è il Sud-America”, è il momento di questa canzone, frutto di un anno di pausa nel quale il cantante, oltre a tornare a vivere come un ragazzo della sua età, ha ascoltato tantissima musica, che gli ha trasmesso una nuova visione di quello che può artisticamente diventare.

«Definirei questo nuovo singolo un’evoluzione musicale, un ponte tra quello che ero e quello che sono e sarò» ha detto Bernabei riguardo il nuovo singolo, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Testo Ti ricordi di me – Alessio Bernabei (Download)

Un essere umano più libero

a volte la vita è più bella

io amo gli attacchi di panico

ti ritroverò su una stella

gli amici mi fanno il coro ma

so anche cantare a cappella

sono a favore di pace, d’amore, vi prego non fate la guerra.





Lascia stare

e più cancelli e più ti resta il segno ma

non fa male

non dare retta a quello che scrivono

sul giornale

il solo consiglio che ti posso dare è

non ballare

perché.

Perché gli anni passano

le persone cambiano

molti non ricordano

rimarrò per sempre il caro Jack

un po’ come quando

io stavo insieme a te

un po’ come quando

cantavi insieme a me.

Mia mamma mi dice “sei un angelo”

la gente non ci crede mai

tu invece hai gli occhi del diavolo

mi hai fatto già male lo sai

è che mi piaci anche senza like

ricordi quel viaggio a Dubai?

sono la tua palla da bowling, un colpo sicuro che fa sempre strike.

Lascia stare

la musica è alta, svegliamo i vicini

è banale

facciamo casino come da bambini

non conviene

un passo fa luce come in Billie Jean

non ballare

perché.

Perché gli anni passano

le persone cambiano

molti non ricordano

rimarrò per sempre il caro Jack

un po’ come quando

io stavo insieme a te

un po’ come quando

cantavi insieme a me

uh yeah, uh yeah

cantavo insieme a te

uh yeah, uh yeah

ridevo insieme a te

uh yeah, uh yeah

piangevo insieme a te

uh yeah

(Ti ricordi di me? Eh?)

Perché gli anni passano

le persone cambiano

molti non ricordano

rimarrò per sempre il caro Jack

un po’ come quando

io stavo insieme a te

un po’ come quando

cantavi insieme a me

un po’ come quando

cantavi insieme a me.