Alessio Bernabei: audio del nuovo singolo Non è il Sudamerica + testo

Anche Alessio Bernabei ha sfornato la sua canzone estiva che si intitola Non è il Sudamerica, disponibile in streaming e nei negozi digitali dal 9 giugno 2017.

Chiusa la prima era discografica da solista “Noi siamo infinito”, l’ex frontman dei Dear Jack volta pagina e rilascia questa nuova canzone, che sarà inclusa nel secondo disco ancora in fase di lavorazione.





Non è il Sudamerica è un brano molto carino e adatto alla calda stagione, che a mio parere potrebbe diventare uno dei tormentoni dell’estate 2017.

Siete curiosi di ascoltarlo? Potete farlo su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Alessio Bernabei – Non è il Sudamerica testo

La vita è fatta di sale

il sole cuoce la testa

come le fantasie che bruciano

ma questo non è il SudAmerica

(che fa bene al mondo)

la spiaggia sembra afffollata

in due in un metro quadrato

così rimango più attaccato a te

mentre la radio suona la Berté

e la luna bussò per me

ho messo in tasca una chitarra in mare ad un falò

la voglia sale su di me come la neve al Nord

tu dopo cosa fai?

se vuoi ci amiamo.

Ogni estate

siamo sempre qua

Corona, limone, tequila bum bum

bisogna perdersi e ballare ballare

ed ad occhi chiusi cantare cantare

e la notte

non finisce mai

Corona, limone, tequila bum bum

non aspettare sempre il sole il sole

bisogna muoversi e ballare ballare.

Due labbra come un miraggio

il cuore batte e fa

stelle marine che combattono

ma questo non è il SudAmerica

(la luna che toglie il respiro)

la meta non è importante

quello che conta è partire

cento miglia per raggiungerti

cento fitte nello stomaco

ma ne è valsa la pena

e diamo fuoco un’altra notte intorno ad un falò

la voglia sale su di me come neve al Nord

tu dopo come stai?

se vuoi ci amiamo.

Ogni estate siamo sempre qua

Corona, limone, tequila bum bum

bisogna perdersi e ballare ballare

ed ad occhi chiusi cantare cantare

e la notte

non finisce mai

Corona, limone, tequila bum bum

non aspettare sempre il sole il sole

bisogna muoversi e ballare ballare.

In questa estate italiana

i selfie fanno da scena

tu vuoi ballare sempre il reggaeton

ma questo non è il SudAmerica.

Ogni estate siamo sempre qua

Corona, limone, tequila bum bum

bisogna perdersi e ballare ballare

ed ad occhi chiusi cantare cantare

e la notte

non finisce mai

Corona, limone, tequila bum bum

non aspettare sempre il sole il sole

bisogna muoversi e ballare ballare.

Corona, limone, tequila bum bum

ballare, ballare

cantare, cantare

Corona, limone, tequila bum bum

il sole, il sole

ballare, ballare.

















