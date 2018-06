Alessandro Casillo – Ancora qui: audio e testo del nuovo singolo

In data odierna è stato rilasciato il nuovo singolo del cantante lombardo Alessandro Casillo che si intitola Ancora Qui.

Quando aveva appena 14 anni, Casillo si fece un nome grazie alla partecipazione a Io Canto, per poi vincere nel 2012 la sezione Giovani del Festival di Sanremo con È vero (che ci sei). Lo stesso anno rilascia il primo album in studio “È vero” e nel 2014 il secondo lavoro “#Ale”, disco che debuttò al secondo posto nella classifica di vendite nella penisola.

Nonostante tutto, l’ormai idolo delle teenagers ha fatto una scelta piuttosto curiosa e tutto sommato saggia: concludere gli studi e lavorare come operaio nel campo della termoidraulica, cosa che attualmente sta continuando a fare.

Il titolo del singolo che segna il suo comeback, è quindi piuttosto emblematico: lui c’è ancora e con quella maturità che solo il trascorrere degli anni poteva donargli. Secondo lui “l’importante non è essere sempre sulla cresta dell’onda, ma fare musica per bene” e devo ammettere che la nuova canzone è decisamente gradevole e ben fatta e sono certo che non deluderà i suoi supporters e non solo.

Per ascoltarla cliccate sulla copertina in basso, dopo la quale potete leggere le parole che la compongono.

Ancora qui testo – Alessandro Casillo (Download)

[Strofa 1]

Ora ti ricordo chi sono

che ero insieme a quelli che dicevano

andremo lontano

ora so scegliere bene

le distanze da tenere con un braccio in più…

del necessario.





[Pre-Ritornello]

Non vorrei ricordare com’era però almeno

c’eri tu che costruivi ed io che rovinavo tutto

come se non sapessi chi sono o chi ero

e che ho vinto soltanto una volta perché ci credevo.

[Ritornello]

Siamo ancora qui

indivisibili

nati liberi di perderci una volta in più

siamo ancora qui

sembra impossibile

con le mani fredde e gli occhi lucidi

ma siamo ancora qui

siamo ancora qui

siamo ancora qui.

[Strofa 2]

Come fai a dire dov’eri

giorno e notte stavo lì a reinventarmi

e niente di meno (e niente di meno)

tu perfetta ed io con gli occhi stanchi

come quelli di mia madre che hanno luce nuova

ma senza veleno

[Pre-Ritornello]

Non vorrei ricordare com’era però almeno

c’eri tu che costruivi ed io che rovinavo tutto

come se non sapessi chi sono o chi ero

e che ho vinto soltanto una volta perché ci credevo.

[Ritornello]

Siamo ancora qui

indivisibili

nati liberi di perderci una volta in più

siamo ancora qui

sembra impossibile

con le mani fredde e gli occhi lucidi

ma siamo ancora qui

siamo ancora qui

siamo ancora qui.

[Ponte]

Ora che ho ? soltanto sarebbe perfetto

se fossi diverso da te

se fossi diverso da te

ora che siamo più soli e più forti di tutti

ora che siamo ancora qui

ancora qui.

[Ritornello]

Siamo ancora qui

irripetibili

nati liberi di perderci una volta in più

siamo ancora qui

sembra impossibile

con le mani fredde e gli occhi lucidi

ma siamo ancora qui

siamo ancora qui

siamo ancora qui.