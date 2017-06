Alberico De Giglio & Ciuffi Rossi nel nuovo singolo Ciaone a chi non c’è: audio e testo

Alberico De Giglio è un giovanissimo e seguitissimo Youtubers (visita il suo canale Youtube), che in data 27 giugno ha rilasciato la nuova simpatica canzone battezzata Ciaone a chi non c’è.

Da youtubers a cantante… ed in questa nuova esperienza Alberico non è da solo, in quanto il brano in oggetto è stato inciso con i Ciuffi Rossi, le star del web Alessio e Marco Bianchi, che qualche tempo fa hanno firmato un contratto con Universal.

A mezzanotte Alberico ha rilasciato a sorpresa sulle maggiori piattaforme digitali la sua prima canzoncina, un pezzo dance tutto da ballare e soprattutto… saltare.

I numerosissimi suoi fans sono divisi: c’è chi ha apprezzato la cosa e chi meno, ad ogni modo se volete potete ascoltare il brano su Spotify cliccando sulla copertina in basso, mentre a seguire trovate le parole che lo compongono.

Ciaone a chi non c’è testo – Alberico feat. Ciuffi Rossi (Download)

Oggi è un buongiornissimo caffè

L’iphone è pieno di notifiche

Scorro le tendenze nel display

E sono preso bene dal dj

Dirò che sembra roba già lo so

Non sono il primo e neanche l’ultimo

Nike, skate, after nel weekend

E feste improvvisate con la gang

E allora

Dabba

Dabba

Dabba Dabba Dabba Dabba

Salta insieme a me

Ciaone a chi non c’è

Salta!

Che al cielo arriveremo

Salta insieme a me

Ciaone a chi non c’è

Salta, Salta, che al Sole arriverem

Oggi faccio il pieno Instagram

Come sabato alle cinque in Acquafan

E ti vedo in spiaggia con FaceTime

Poi Sky caricato a molla con tutti quei ca**o di like

Dabba

Dabba

Dabba Dabba Dabba Dabba

Salta insieme a me

Ciaone a chi non c’è

Salta!

Che al cielo arriveremo

Salta insieme a me

Ciaone a chi non c’è

Salta, salta, al sole arriveremo

Ciaone a chi non c’è

Salta!

Che al cielo arriveremo

Ciaone a chi non c’è

Salta, salta, al sole arriveremo

Dabba

Jump

Dabba

Jump

Dabba

Jump

Dabba

Jump

Salta insieme a me

Ciaone a chi non c’è

Salta!

Che al cielo arriveremo

Salta, salta, al sole arriveremo

















