Alan Walker: guarda il video del nuovo singolo The Spectre e leggi il testo e la traduzione

The Spectre è il titolo del nuovo singolo del produttore e deejay norvegese Alan Walker, pubblicato il 15 settembre 2017.

Dalla strumentale Spectre (2015), nasce la bella canzone in oggetto, un po’ come avvenne con la hit mondiale Faded, che nacque dalla strumentale Fade.





A differenza di Faded e di altri singoli rilasciati successivamente, per l’occasione l’artista ha ingaggiato un uomo non meglio specificato, che devo ammettere, ha una bella voce.

Spero che questa traccia vi piaccia. Si tratta di un remake della strumentale “Spectre” che ho rilasciato qualche anno fa, rimasterizzata nella versione vocale. Alcuni di voi potrebbero riconoscerla poiché ultimamente la suono nei miei live show.. È una canzone che vorrei dedicare in special modo ai miei fans principali, quelli che mi hanno seguito fin dall’inizio.

Il brano è accompagnato dal video ufficiale che è possibile vedere nel canale Youtube di Walker cliccando sull’immagine sottostante.

Di seguito la traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Alan Walker – The Spectre traduzione (Download – Versione strumentale Spectre)

[Strofa 1]

Ciao, ciao

Mi senti?

Mentre urlo il tuo nome?

Ciao, ciao

Vuoi incontrarmi

Prima che io svanisca

[Ritornello 1]

È questo il posto che chiamo casa

Per trovare quello che sono diventato

Camminare lungo un percorso sconosciuto

Viviamo, amiamo, mentiamo

[Ritornello 2]

Nel profondo dell’oscurità non ho bisogno della luce

C’è un fantasma dentro di me

Che appartiene tutto all’aldilà

Viviamo, amiamo, mentiamo

(Viviamo, amiamo, mentiamo)

[Beat Drop]

Link sponsorizzati









[Strofa 2]

Ciao, ciao

Piacere di conoscerti

Voce dentro la mia testa

Ciao, ciao

Ti credo

Come posso dimenticare

[Ritornello 1]

È questo il posto che chiamo casa

Per trovare quello che sono diventato

Camminare lungo un percorso sconosciuto

Viviamo, amiamo, mentiamo

[Ritornello 2]

Nel profondo dell’oscurità non ho bisogno della luce

C’è un fantasma dentro di me

Che appartiene tutto all’aldilà

Viviamo, amiamo, mentiamo

(Viviamo, amiamo, mentiamo)

Viviamo, amiamo, mentiamo

[Beat Drop]

Powered by NuoveCanzoni.com

The Spectre – Alan Walker – Testo

[Verse 1]

Hello, hello

Can you hear me?

As I scream your name?

Hello, hello

Do you meet me

Before I fade away

[Chorus 1]

Is this the place that I call home

To find what I’ve become

Walk along the path unknown

We live, we love, we lie

[Chorus 2]

Deep in the dark I don’t need the light

There’s a ghost inside me

It all belongs to the other side

We live, we love, we lie

(We live, we love, we lie)

[Beat Drop]

[Verse 2]

Hello, hello

Nice to meet you

Voice inside my head

Hello, hello

I believe you

How can I forget

[Chorus 1]

Is this the place that I call home

To find what I’ve become

Walk along the path unknown

We live, we love, we lie

[Chorus 2]

Deep in the dark I don’t need the light

There’s a ghost inside me

It all belongs to the other side

We live, we love, we lie

(We live, we love, we lie)

We live, we love, we lie

[Beat Drop]

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi