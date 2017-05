Alan Walker feat. Gavin James nel nuovo singolo Tired: guarda il video (con testo e traduzione)

In data odierna, il disc jockey e produttore discografico norvegese Alan Walker, ha pubblicato in tutto il globo via Mer Musikk, il nuovo singolo che si intitola Tired, un bel pezzo con vocal del cantautore irlandese Gavin James.

Niente male la nuova produzione di quest’artista, che prova a ripetere il successo conseguito con la hit Faded, alla quale hanno fatto seguito “Sing Me To Sleep” and “Alone”, altri due bei pezzi che tuttavia non hanno riscosso il successo del fortunato singolo d’esordio.





Nell’inedito, caratterizzato da sonorità differenti rispetto alle precedenti 3 produzioni, il protagonista cerca di consolare la persona che ama, chiedendole di consentirgli di essere amata quando il suo cuore è stanco (Tired significa stanco).

Il video ufficiale è stato diretto da Alexander Halvorsen, la concezione è opera di Kristian Berg, MER e Alexander Halvorsen, mentre i protagonisti principali sono Sarah Gindel Jabang & Daniel Peralta.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale trovate il testo e la relativa traduzione in italiano.

Alan Walker – Tired traduzione (Download)

[Introduzione]

Vedo quelle lacrime nei tuoi occhi

Mi sento così inutile dentro

Oh amore, non c’è bisogno di nascondersi

Permettimi solo di amarti quando il tuo cuore è stanco

[Verso 1]

Mani fredde, occhi rossi

Ha fatto le valigie a mezzanotte

Loro sono lì da settimane

Non sai cosa significhi addio

[Pre-Ritornello 1]

Così rollo una sigaretta

Per dimenticare questo casino

Ho aspettato in disparte

Dalle retrovie

[Ritornello]

Vedo quelle lacrime nei tuoi occhi

E mi sento così inutile dentro

Oh amore, non c’è bisogno di nascondersi

Permettimi solo di amarti quando il tuo cuore è stanco

Se il tuo fantasma ti tira in alto

E ti sembra di scordare chi sei

Amore mio, non c’è bisogno di nascondersi

Permettimi solo di amarti quando il tuo cuore è stanco

Permettimi solo di amarti

Permettimi solo di amarti

Permettimi solo di amarti

Permettimi solo di amarti

Permettimi solo di amarti quando il tuo cuore è stanco

[Verso 2]

Quando sussurri, sto bene

Ma vedo le tue piccole bugie

Ma queste mura non parlano

E se potessero, direbbero

[Pre-Ritornello 2]

Non puoi nascondere i segreti

Non puoi dimenticare questo casino

Sto aspettando in disparte

Dalle retrovie

[Ritornello]

Vedo quelle lacrime nei tuoi occhi

E mi sento così inutile dentro

Oh amore, non c’è bisogno di nascondersi

Permettimi solo di amarti quando il tuo cuore è stanco

Se il tuo fantasma ti tira in alto

E ti sembra di scordare chi sei

Amore mio, non c’è bisogno di nascondersi

Permettimi solo di amarti quando il tuo cuore è stanco

Permettimi solo di amarti

Permettimi solo di amarti

Permettimi solo di amarti

Permettimi solo di amarti

Permettimi solo di amarti quando il tuo cuore è stanco

Vedo quelle lacrime nei tuoi occhi

E mi sento così impotente dentro

Amore mio, non c’è bisogno di nascondersi

Permettimi solo di amarti quando il tuo cuore è stanco

Tired – Alan Walker – Testo

[Intro]

I see those tears in your eyes

I feel so helpless inside

Oh love, there’s no need to hide

Just let me love you when your heart is tired

[Verse 1]

Cold hands, red eyes

Packed your bags at midnight

They’ve been there for weeks

You don’t know what goodbye means

[Pre-Chorus 1]

Just roll up a cigarette

Just forget about this mess

Been waiting on the sidelines

From the sidelines

[Chorus]

I see those tears in your eyes

And I feel so helpless inside

Oh love, there’s no need to hide

Just let me love you when your heart is tired

If your ghost pulls you up high

And it feels like you’ve lost who you are

My love, there’s no need to hide

Just let me love you when your heart is tired

Just let me love you

Just let me love you

Just let me love you

Just let me love you

Just let me love you when your heart is tired

[Verse 2]

When you whisper, I’m alright

But I see through your white lies

But these walls don’t talk

And if they could, they’d say

[Pre-Chorus 2]

Can’t hide the secrets

You can’t forget about this mess

I’m waiting on the sidelines

From the sidelines

[Chorus]

I see those tears in your eyes

And I feel so helpless inside

Oh love, there’s no need to hide

Just let me love you when your heart is tired

If your ghost pulls you up high

And it feels like you’ve lost who you are

My love, there’s no need to hide

Just let me love you when your heart is tired

Just let me love you

Just let me love you

Just let me love you

Just let me love you

Just let me love you when your heart is tired

I see those tears in your eyes

And I feel so helpless inside

My love, there’s no need to hide

Just let me love you when your heart is tired

















