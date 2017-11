Gli Afterhours e la raccolta Foto Di Pura Gioia – Antologia 1987 – 2017: informazioni e tracklist

Il 17 novembre 2017 gli Afterhours rilasceranno la raccolta battezzata “Foto Di Pura Gioia – Antologia 1987 – 2017”, album composto da quattro CD. Ma vediamo nel dettaglio cosa contengono i 4 dischi.

Per la gioia dei supporters, rock band capitanata da Manuel Agnelli sta per pubblicare questo progetto, i cui primi tre CD ripercorrono la storia del gruppo.





Nel primo disco, sono presenti 20 canzoni rimasterizzate che vanno dal 1987 al 1997; nel secondo CD vi sono 17 pezzi rimasterizzati che vanno dal 1999 al 2005; il terzo disco propone infine 20 brani rimasterizzati che vanno al 2008 ai giorni nostri, ovvero al 2016, anno in cui è uscita l’ultima fatica discografica “Folfiri o Folfox”.

La cosa forse più interessante è il quarto CD, quello che racchiude brani inediti, cover, demo e rarità, come il duetto con Carmen Consoli sulle note di Bianca (tratta dall’album “Non è per sempre”, rilasciato nel 1999), in una versione completamente riarrangiata e risuonata, rilasciata il 27 ottobre 2017 come primo singolo estratto dall’antologia, che ha avuto una fase embrionale piuttosto travagliata.

Come raccontato da Agnelli, proprio durante la compilazione di questa raccolta, la sala prove del gruppo, considerata come covo, archivio e magazzino, è stata distrutta da un incendio:

C’erano nastri, Hard Disk, video, foto, articoli e memorabilia varie, tutta roba accumulata quasi casualmente e alla quale non davamo più nessun tipo di attenzione. Abbiamo sempre cercato di guardare avanti. Però, un centimetro dal perdere tutta la nostra storia, ci siamo resi conto di quanto quegli oggetti erano importanti per noi. Quando, nel tentativo di salvare il salvabile, alcuni scatoloni si sono aperti e il contenuto si è rovesciato sul pavimento, siamo stati costretti a raccoglierlo e, facendolo, a riaprire porte che avevamo sigillato. Riavere quelle cose fra le mani, rileggere, riascoltare ci ha proiettato all’interno di un viaggio bellissimo che sono felice di aver fatto. È stato molto emozionante.

Appena dopo la copertina frontale, che mostra un Manuel Agnelli in versione giovanissima, trovate i titoli delle 76 tracce che raccontano in maniera abbastanza esaustiva, 30 anni di Afterhours.

Tracklist Foto Di Pura Gioia – Antologia 1987 – 2017 – Afterhours

(4 Audio CD – Deluxe [4 Audio CD + Libro])

CD 1 [dal 1987 al 1997]:

da MY BIT BOY / 1987 (remastered)

01 MY BIT BOY (Agnelli) 3.21

da ALL THE GOOD CHILDREN GO TO HELL / 1989 (remastered)

02 BILLIE SERENADE (Agnelli) 5.41

da DURING CHRISTINE’S SLEEP / 1990 (remastered)

03 HOW WE DIVIDE OUR SOULS (Agnelli) 3.26

04 CONFIDENCE (Agnelli) 5.50

da COCAINE HEAD / 1992 (remastered)

05 Glory-Of Soul Ignoring (Agnelli) 3.27

da POP KILLS YOUR SOUL / 1994 (remastered)

06 SLUSH (Agnelli) 3.53

da GERMI / 1995 (remastered)

07 GERMI (Agnelli-Zerilli-Prette-Iriondo) 2.36

08 DENTRO MARyLiN (Agnelli) 3.36

09 SIETE PROPRIO DEI PULCINI (Agnelli-Zerilli-Prette-Iriondo) 2.46

10 OSSIGENO (Agnelli) 4.02

11 STRATEGIE (Agnelli) 4.02

12 POP (Agnelli) 3.56

da HAI PAURA DEL BUIO? / 1997 (remastered)

13 1.9.9.6. (Agnelli) 3.42

14 MALE DI MIELE (Agnelli) 2.44

15 RAPACE (Agnelli-Iriondo-Prette) 5.37

16 DEA (Agnelli-Iriondo-Prette) 1.40

17 PELLE (Agnelli) 4.12

18 VELENO (Agnelli-Iriondo-Prette) 3.46

19 VOGLIO UNA PELLE SPLENDIDA (Agnelli-Iriondo-Prette) 3.42

20 SUI GIOVANI D’OGGI CI SCATARRO SU (Agnelli-Iriondo-Prette) 2.59

Link sponsorizzati









CD 2 [dal 1999 al 2005]:

da NON È PER SEMPRE / 1999 (remastered)

01 NON È PER SEMPRE (Agnelli) 3.58

02 LA VERITÀ CHE RICORDAVO (Agnelli-Iriondo-Prette-Viti-Ciffo) 3.13

03 NON SI ESCE VIVI DAGLI ANNI 80 (Agnelli-Iriondo-Prette-Viti-Ciffo) 3.58

04 TUTTO FA UN PO’ MALE (Agnelli-Iriondo-Prette-Viti-Ciffo) 4.09

05 L’ESTATE (Agnelli-Iriondo-Prette-Viti-Ciffo) 3.08

da SIAM TRE PICCOLI PORCELLIN / 2001 (remastered)

06 LA SINFONIA DEI TOPI (Agnelli-Iriondo-Prette-Viti-Ciffo) 2.59

da QUELLO CHE NON C’È / 2002 (remastered)

07 QUELLO CHE NON C’È (Agnelli-Prette-Viti-Ciffo) 3.40

08 BYE BYE BOMBAY (Agnelli-Prette-Viti-Ciffo) 6.16

09 SULLE LABBRA (Agnelli-Prette-Viti-Ciffo) 4.24

10 VARANASI BABY (Agnelli-Prette-Viti-Ciffo) 4.35

11 BUNGEE JUMPING (Agnelli-Prette-Viti-Ciffo) 6.11

da BALLATE PER PICCOLE IENE / 2005 (remastered)

12 LA SOTTILE LINEA BIANCA (Agnelli-Prette-Viti-Ciffo) 5.33

13 BALLATA PER LA MIA PICCOLA IENA (Agnelli-Prette) 4.51

14 CI SONO MOLTI MODI (Agnelli) 4.31

15 LA VEDOVA BIANCA (Agnelli-Basile-Dulli) 3.56

16 MALE IN POLVERE (Agnelli) 4.04

17 IL SANGUE DI GIUDA (Agnelli-Dulli) 5.07

CD 3 [dal 2008 al 2016]:

da I MILANESI AMMAZZANO IL SABATO / 2008 (remastered)

01 È SOLO FEBBRE (Agnelli-Gabrielli) 2.14

02 I MILANESI AMMAZZANO IL SABATO (Agnelli-Malfatti) 2.13

03 RIPRENDERE BERLINO (Agnelli-Ciccarelli-Ciffo-Dell’Era-Gabrielli-Prette) 4.04

04 MUSA DI NESSUNO (Agnelli) 2.17

05 TUTTO DOMANI (Agnelli) 3.00

da IL PAESE È REALE / 2009

06 IL PAESE È REALE (Agnelli-Ciccarelli-Dell’Era-D’Erasmo-Gabrielli-Prette) 3.51

da PADANIA / 2012

07 LA TEMPESTA È IN ARRIVO (Agnelli) 4.05

08 COSTRUIRE PER DISTRUGGERE (Agnelli-Ciccarelli) 5.14

09 PADANIA (Agnelli) 4.38

10 CI SARÀ UNA BELLA LUCE (Agnelli-Ciccarelli-D’Erasmo) 3.48

11 NOSTRO ANCHE SE CI FA MALE (Agnelli-Ciccarelli) 3.36

12 IO SO CHI SONO (Agnelli-Ciccarelli) 4.38

da FOLFIRI O FOLFOX / 2016

13 GRANDE (Agnelli) 4.28

14 IL MIO POPOLO SI FA (Agnelli-D’Erasmo) 3.47

15 L’ODORE DELLA GIACCA DI MIO PADRE (Agnelli) 3.14

16 NON VOGLIO RITROVARE IL TUO NOME (Agnelli) 4.17

17 OGGI (Agnelli-D’Erasmo) 3.24

18 FOLFIRI O FOLFOX (Agnelli-D’Erasmo) 3.44

19 NÉ PANI NÉ PESCI (Agnelli-D’Erasmo) 3.50

20 SE IO FOSSI IL GIUDICE (Agnelli-Rondanini-Pilia) 4.05

CD 4 [rarità, demo, brani inediti e cover]:

01 BIANCA feat. Carmen Consoli

02 LOVE ON SATURDAY NIGHT (1992) da Cocaine Head

03 STRATEGIE (Demo 1994)

04 INSIDE MARYLiN THREE TIMES (1990) da During Christine’s Sleep

05 MALE DI MIELE (1° demo 1996)

06 MIO FRATELLO è FIGLIO UNICO (vers. alt. 1993) (Gaetano)

07 SOMETHING I DON’T CARE ABOUT (inedito 1986)

08 PELLE (live acustico USA)

09 LA CANZONE POPOLARE (1994) (Fossati)

10 LA CANZONE DI MARINELLA (2003) (De Andrè)

11 SPRINGTIME’S FIRST DAY (inedito 1986)

12 SHADOWPLAY (mix alt. 1990) (Curtis-Morris-Hook-Sumner)

13 1.9.9.6. (1°demo 1996)

14 BALLAD FOR MY LITTLE HYENA (2006) da Ballads for Little Hyenas

15 SPARKLE (2006) da Ballads for Little Hyenas

16 FIFTEEN SECONDS (inedito 1986)

17 TELEVISIONE (1997)

18 SENZA TITOLO (inedito 1986)

19 ADESSO È FACILE (demo 2009)













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi