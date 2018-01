Achille Lauro: guarda il video di “Thoiry Remix” feat. Gemitaiz, Quentin40 & Puritano (+ testo)

Si intitola Thoiry Remix il nuovo singolo di Achille Lauro feat. Gemitaiz, Quentin40 & Puritano, rilasciato il 24 gennaio 2018.

Il brano è stato prodotto da Boss Doms e viene trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 26 gennaio 2018.









E’ a mio parere niente male la nuova canzone, accompagnata da un videoclip che inizia così:

15 novembre 2017, più di 2000 persone si sono radunate a Milano in Piazza del Duomo, senza sapere cosa stesse per succedere…

e termina così:

16 novembre 2017, le forze dell’ordine contattano la società “No Face SRL” per disordine pubblico. La società risponde pubblicamente: ” le regole sono inutili nei limiti dell’intelligenza”

La clip nasce da un’idea di Achille e Boss: tale giorno, centinaia di ragazzi si radunarono nel capoluogo lombardo, ignari del perché. Il tutto fu ripreso e montato ad hoc da Mattia Di Tella, al fine di testimoniare quanto l’energia della musica possa essere potente. Così come nei migliori film, si è mobilitata una vera e propria tribù sotto il potente beat di “Thoiry Remix”, che prende il titolo proprio dalla scena di un film francese del 1995 “L’odio”, nel quale i protagonisti si scagliano contro una troupe di giornalisti spiegando di non essere allo zoo di Thoiry

Testo Thoiry Remix – Achille Lauro, Gemitaiz, Quentin40 & Puritano (Download)

Giro a pie’

Ma non è sopra il ciel che voglio un aeroplà

Bimba attacca, lascia pe’

“Roma è bella” dice il re

Culo sopra un’Alità

Quando la manda mon frère

Ruben Sosa

Non tengo i piedi per te

Cose cose nelle ta’

Nella mia spra

Cucaracha nelle sca’

Frate sembra Thoiry

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare allo zoo

Sembra di stare a Thoiry.

Uomo di me’

Giusto sotto alle mie sca’

Conto i miei pa

Bello mi’ la stra’ non me la sono pe’

Sfioro l’asfa’

Non ti si vede più a pie’

Nascondino instagra’

Sì la sa lunga mon frère

La sa lunga sui tuoi fra’

Tutti ‘sti rapper di dietro, come la mada’

Specchi blu color carra’

Puro che sgà

Dice “Sta attento mon frère”

Parlano ma però pompano in giro ‘sta me’

Fanno le foto ai miei fra’

Fammi una foto coi fra’

Fa’ la foto a Thoiry.

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare allo zoo

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare allo zoo

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare a Thoiry.

Bocca della verità

E sti raga’ opere d’a’

Facci un ritratto è Rembrandt

Fanno le foto ai miei fra

Pa-pa-pa-Pablo Pica’

Facce girare al contra’

Giro coi panta leopa’

Fra Surrealismo e Duchamp

Fai una foto ai Matisse

Fanno le foto ai Basquiat

Fanno le foto ai Dalì (fanno le foto ai Dalì)

Fanno le foto ai Renoir (fanno le foto ai Renoir)

Sembra Thoiry (sembra Thoiry)

Fammi una foto coi fra’

Fa’ la foto a Thoiry.

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare allo zoo

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare allo zoo

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare a Thoiry

Ehi

Scendo giù dal bar

Sembro Tutankha’

Ho speso 2k su una sca’ (ce l’ho)

Voulez-vous français

Sputa sul cachet

Frà che caz*zo ha de’?

Vai Google Transla’

Nei quartieri con le moto fanno le impennaaaaaaa’

Con due ti-pe stra-fi-che Bra-si-le

Poi Quen-tin Qua-ra’, Achille!

Riscriviamo il Libro della Giungla

I miei fra’ dalla fedina bella lunga

Il signore delle mo’

Isola di Lò

Se le guardie chiedono qualcosa lei dica di no

Il calcio champagne

Romario e Rona’

Lei tutta nuda sul sofà

Quando passo con i fra’

Ci fanno le foto perché siamo belli

Belli da mori’.

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare allo zoo

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare allo zoo

Sembra di stare a Thoiry

Sembra di stare allo zoo

Senza reci’

[?]

Micropunte wax

La sci’ sulla spa’ mi parla in swahi’

Bastona sul vi’

Yaya rafi

In bo’ la sava’

Zero sali’

Cresciuti ma’

Come barba sopra le cicatri’

M di madison jeau

Come a Paris, esci col crew.

