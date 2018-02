Achille Lauro & Boss Doms – Midnight Carnival Live Show: 2 concerti a Roma e Milano

Milano e Roma si preparano ad accogliere il primo carnevale di mezzanotte con Midnight Carnival, di cui saranno protagonisti il rapper Lauro De Marinis, aka Achille Lauro e il dj-producer Boss Doms, all’anagrafe Edoardo Manozzi.









Dopo il successo di “Ragazzi Madre”, ultima fatica discografica di Achille, prodotta da Boss Doms e Sick Luke, che ha consacrato lo spessore artistico di questi due ragazzi, e dell’ultimo singolo Non Sei Come Me, il rapper e il suo “partner artistico” sono pronti a deliziare i supporters, con 2 imperdibili concerti che inneggeranno alla diversità, quella diversità e originalità che li ha resi celebri, al cambiamento e alla sperimentazione.

Ecco a voi le date dell’imminente mini tour di Achille Lauro battezzato Midnight Carnival Live Show.

22 marzo 2018 – Roma – Atlantico – Biglietti

25 marzo 2018 – Milano – Alcatraz – Biglietti









