MINACELENTANO, “A un passo da te” nuovo singolo in radio a gennaio: audio e testo

A un passo da te è il titolo del nuovo singolo di MinaCelentano estratto dal nuovo fortunato album Le Migliori (doppio Disco di Platino e primo posto della classifica FIMI Gfk), prodotto da Claudia Mori e pubblicato lo scorso 11 novembre.

Dopo il successo di Amami Amami (prima piazza delle classifiche di vendita e tra le più trasmesse in radio), la coppia torna on air con questa canzone, che verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali dal 6 gennaio 2017.

A un passo da te è stato scritto da Fabio Ilacqua e arrangiato da Adriano Celentano e Celso Valli, e raccoglie idealmente l’eredità della hit Acqua e sale: in questo pezzo, i due amatissimi artisti duettano magistralmente, si lanciano promesse giocose e si inseguono in un dialogo serrato e travolgente, all’insegna dell’ironia.

Come da comunicato stampa, si tratta di un’irresistibile canzone d’amore che trabocca di passione e gioca con ironia sulle dinamiche che intercorrono nel rapporto tra due amanti, in bilico tra ragione e sentimento. Mina e Adriano si fronteggiano come in un duello tra due innamorati, per poi lasciarsi andare alla parte più irrazionale dell’amore.

In attesa del video ufficiale, previa iscrizione gratuita su Spotify, è possibile ascoltare il brano in questione e gli altri undici pezzi inclusi nel disco. Per accedere alla pagina dedicata cliccate sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere le parole che compongono il singolo.

Mina Celentano – A un passo da te testo (Digital Download)

[Celentano]

Per niente stanco d’essere lucido

Umano

Troppo umano, circospetto e logico

e mi rivesto delle mie parole

e il tuo silenzio quasi mi commuove, sì

ma perché il cuore è poco intelligente.

ne avrei da dire ma non dico niente

sei già a un passo da me.

Link sponsorizzati









[Celentano]

Vorresti dirmi che m’inganno se mi sento libero?

[Mina]

Illuso

[Celentano]

E che l’amore mette il cuore intrappola

Sarà un miraggio vecchio come il mondo

ma galleggiare e poi lasciarsi andare a fondo

non è poi così indecente

e ragionare è meglio a luci spente

sei ad un passo da me

E poi, e poi, e poi, e poi…

[Celentano]

E poi ti fermi, ritratti, riaccendi una nuova teoria, non ne posso più.

E faccio finta di capire,

e faccio finta di dormire

Mio Dio che noia ho bisogno di un drink che mi tiri su

[Mina]

Ma il peggio è che ho bisogno di te

delle tue mani, che resti e ti allontani

di carne e di senso

ragione e sentimento, di te

sennò non riesco a dormire

mi fai bene anche se dici di no…

io… di te

dei tuoi silenzi che t’odio

e poi mi manchi

di carne e di senso

ragione e sentimento di te

ma cosa c’è da capire? Mi fai bene.

[Celentano]

Guarda il mio cuore, il mio cuore è unico

Unico

Non come fosse solo un caso clinico.

Lascia che il sole sciolga un poco il gelo

e che riscaldi un po’ il mio cuore sotto zero

fermo dietro la tua lente

che ti ripeto: “calma, sii paziente

sei gia’ a un passo da me”.

Amica mia non negherai che in pratica

[Mina]

Ci siamo!

[Celentano]

L’amore è solo una questione chimica

un espediente dell’evoluzione

un compromesso fra il dovere e la passione

certo, sei così attraente

e il tuo profumo annebbia la mia mente

sei ad un passo da me.

E poi, e poi, e poi, e poi.

[Celentano]

E poi d’un tratto t’arrendi, sorridi, mi senti

ed io non ci speravo più.

Non c’è più niente da capire

Non c’è più niente da chiarire

Spengo la luce, restiamo in silenzio, ti sfioro e tu…

[Mina]

Oh, oh oh

Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani

che resti e ti allontani

di carne e di senso

ragione e sentimento, di te

se no non riesco a dormire

mi fai bene anche se dici di no… io…

di te

dei tuoi silenzi e anche dei tuoi giorni stanchi

di carne e di senso, ragione e sentimento… di te

Ma cosa c’è da capire?

mi fai bene.

[Celentano]

Ma cosa c’è da capire? Mi fai bene

[Mina]

Ma cosa c’è da capire?

[Coro]

delle tue mani

che resti e ti allontani

di carne e di senso

ragione e sentimento, di te

se no non riesco a dormire

mi fai bene anche se dici di no… io …

di te

dei tuoi silenzi e anche dei tuoi piedi stanchi

di carne e di senso

ragione e sentimento, di te

ma cosa c’è da capire?

mi fai bene.

















LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi