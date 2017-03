alt-J: ascolta il nuovo singolo 3WW (testo e traduzione)

Il prossimo 9 giugno, vedrà la luce il terzo album in studio degli alt-J battezzato Relaxer, lavoro prodotto da Charlie Andrew, che arriverà a quasi tre anni dall’ultima fortunata fatica discografica This Is All Yours.

Nella scaletta del disco della indie rock band inglese composta da Joe Newman, Thom Green e Gus Unger-Hamilton, già disponibile in pre-order nella versione digitale, il primo singolo estratto 3WW, track d’apertura del progetto registrato a Londra presso l’Iguana Studios e il mitico Abbey Road Studios.





La nuova canzone è stata interpretata da tre cantanti, ovvero Joe Newman, Gus Unger-Hamilton e Ellie Roswell, e l’audio è stato caricato nel canale Youtube del gruppo tramite un unofficial video, che utilizza immagini e paesaggi presi da LSD, videogioco per PlayStation 1 che risale al 1998. Per la cronaca, anche la copertina dell’album fa riferimento a questo gioco, in quanto altro non è che un semplice screenshot del videogame.

Per ascoltarla cliccate sulla copertina in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano, il significato di alcune parti e le parole in inglese.

alt-J – 3WW traduzione (Download)

[Introduzione Strumentale]

[Verso 1: Gus Unger-Hamilton]

C’era un ragazzo ribelle

Una mattina è uscito

Il terreno era il suo letto

Il cielo il suo tendone (o “la sua tettoia”)

[Verso 2: Joe Newman]

Neon, neon, neon

Una lampada blu al neon* a mezzanotte in un campo del paese

Non può circondarti quindi fidati (o “appoggiati”), fidati

Tanto il tuo cuore si sta legando a questo

[Ritornello: Joe Newman + Gus Unger-Hamilton]

Oh, queste tre parole abusate**

Oh, fammele dire sottovoce come mani che si strofinano***

Di turisti a Verona***

Voglio solo amarti nella mia lingua

[Verso 3: Joe Newman]

Beh, quell’odore di sesso

Buono come legna bruciata

Il ragazzo ribelle ha rivendicato

A due ragazze assetate (o “avide”) di Hornsea

Di aver lasciato una nota quando arrivò il mattino

[Ponte: Ellie Rowsell]

Dalla piscina le ragazze dicono “Ciao” (Ciao)

La strada erode di un metro e mezzo all’anno

Lungo il litorale ad est dell’Inghilterra

E’ stata la tua prima volta?

L’amore è solo un pulsante che abbiamo premuto

La scorsa notte al falò

[Ritornello: Joe Newman + Ellie Rowsell]

Oh, queste tre parole abusate

Oh, che sussurriamo come mani che si strofinano

Di turisti a Verona

Voglio solo amarti nella mia lingua

* Le luci al neon sono comunemente associate a locali con strip-club e bar. Esse stanno ad indicare che il viaggio del ragazzo ha fatto tappa in un bar di periferia o bordello dove incontrerà le due donne.

** le tre parole abusate sono 3WW (acronimo di “3 Worn Words”), fanno riferimento a I love you (ti amo)

*** si dice che lo strofinare il seno della statua di Giulietta a Verona, porti fortuna in amore, ma i turisti l’hanno strofinata così tanto che la statua ha mostrato danni visibili e e conseguentemente a ciò è stata sostituita con una replica.

3WW – alt-J – Testo

[Instrumental Intro]

[Verse 1: Gus Unger-Hamilton]

There was a wayward lad

Stepped out one morning

The ground to be his bed

The sky his awning

[Verse 2: Joe Newman]

Neon, neon, neon

A blue neon lamp in a midnight country field

Can’t surround so you lean on, lean on

So much your heart’s become fond of this

[Chorus: Joe Newman + Gus Unger-Hamilton]

Oh, these three worn words

Oh, let me whisper like the rubbing hands

Of tourists in Verona

I just want to love you in my own language

[Verse 3: Joe Newman]

Well, that smell of sex

Good like burning wood

The wayward lad laid claim

To two thirsty girls from Hornsea

Who left a note when morning came

[Bridge: Ellie Rowsell]

Girls from the pool say “Hi” (hi)

The road erodes at five feet per year

Along England’s east coastline

Was this your first time?

Love is just a button we pressed

Last night by the campfire

[Chorus: Joe Newman + Ellie Rowsell]

Oh, these three worn words

Oh, that we whisper like the rubbing hands

Of tourists in Verona

I just want to love you in my own language

















