I 2Cellos e il nuovo album “Score” con le colonne sonore cinematografiche: titoli canzoni e audio

Il croato Luka Šulić e lo sloveno Stjepan Hauser, artisticamente conosciuti come 2Cellos, sono tornati alla ribalta con il nuovo atteso album battezzato Score, pubblicato nei negozi il 17 marzo 2017 (Portrait/Sony Music Masterworks Score) nel classico CD, in vinile a edizione limitata, digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

I due famosi e bravissimi violoncellisti, per il nuovo progetto discografico hanno scelto i temi dei grandi classici della cinematografia, il grande repertorio delle colonne sonore cinematografiche, incise con la collaborazione della London Symphony Orchestra guidata da Robin Smith.

Il disco è composto da quattordici temi, tra i quali spicca il primo singolo Game Of Thrones Medley, rivisitazione del tema principale della celebre serie tv (Il Trono di Spade), il cui videoclip viaggia verso le sei milioni di visualizzazioni. Il secondo estratto è stato invece Moon River dal film Breakfast At Tiffany’s (Colazione da Tiffany) ed il terzo Now We are Free da Gladiator (Il gladiatore) film colossal del 2000 diretto da Ridley Scott.

Ma nella tracklist vi sono pezzi altrettanto interessanti, tratti da pellicole come Titanic, La lista di Schindler, Il Signore degli Anelli (non ha di certo bisogno di presentazioni), Braveheart – Cuore impavido (film colossal del 1995 diretto da Mel Gibson), un bellissimo tema di Ennio Morricone per “Cinema Paradiso” ed altri.

I titoli potete scoprirli appena dopo la copertina frontale; è anche presente un link per ascoltarli tutti d’un fiato.

Il disco in tour

Prima volevo tuttavia annunciarvi che dopo il recente successo all’Arena di Verona, i 2Cellos torneranno ad esibirsi nella penisola. Gli artisti porteranno infatti il disco in un tour mondiale e nel calendario sono incluse anche alcune tappe in Italia. Nello specifico, i live sono in programma al Mediolanum Forum di Assago il 30 marzo, al Foro Italico di Roma il 26 giugno, a Pistoia (Piazza Duomo) il 29 giugno ed il giorno successivo all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta, in occasione della rassegna Postepay Sound. I tagliandi d’ingresso sono reperibili su TicketOne.

Tracklist Score – 2Cellos album (Reperibile su Amazon nei formati Audio CD – Vinile Edizione limitata – Download Digitale)

[Tra parentesi il titolo originale del film di riferimento]

Game of Thrones Medley (Games Of Thrones) [Video Ufficiale] 5:04 May it Be (The Lord Of The Rings) 3:55 For the Love of a Princess (Braveheart) 5:11 Love Story (Love Story) 3:24 Cinema Paradiso (Cinema Paradiso) 3:59 Moon River (Breakfast At Tiffany’s) [Video Ufficiale] 3:12 Love Theme from The Godfather (The Godfather) 3:54 My Heart Will Go On (Titanic) 5:43 Rain Man Theme (Rain Man) 4:41 Cavatina (The Deer Hunter) 3:43 Malena (Malena) 4:10 Schindler’s List Main Theme (Schindler’s List) 4:21 Titles from Chariots of Fire (Chariots of Fire) 3:40 Now We are Free (Gladiator) [Video Ufficiale] 6:05

Streaming audio: per ascoltare gratuitamente l’intero album cliccate sul lato b della cover ed effettuate il login o iscrivetevi su Spotify.













