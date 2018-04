J-AX e la raccolta “25 AX – Il Bello Di Essere J-Ax” con 25 anni di Successi dal 1993 al 2018

I fan di J-AX si segnino questa data, perché l’11 maggio 2018 sarà negli scaffali dei negozi la raccolta 25 AX – Il Bello Di Essere J-Ax, contenente i 25 anni di musica dell’amato rapper milanese.

J-AX festeggia quindi i 25 anni di carriera con questo cofanetto, contenente 2 CD che racchiudono 20 canzoni cadauno, rilasciate tra il 1993 e il 2018.

Se il primo disco contiene brani solista, carriera che ha intrapreso nel 2006, il secondo è quasi per intero dedicato ai tempi degli Articolo 31, dieci anni di successi (1993-2003) condivisi con DJ Jad.

Nella raccolta vi sono inoltre vari featuring, come ad esempio con Neffa, ai tempi del breve progetto Due di Picche, brevissima parentesi che nel 2010 ha concepito l’unico album “C’eravamo tanto odiati, dal quale vennero estratti due singoli che sono oggi presenti in questo best of.

In 25 AX, sono ovviamente anche presenti alcuni grandissimi successi ottenuti insieme al collega Fedez, con il quale il prossimo 1° giugno, sarà vita all’ultimo concerto che chiude un’era, che definire grandiosa sarebbe riduttivo. Denominato “La Finale”, l’evento avrà luogo allo Stadio S. Siro di Milano il prossimo 1° giugno. I biglietti sono disponibili su TicketOne; in caso di sold-out potete provare a reperirli su siti come Viagogo.

Appena dopo la cover, trovate i titoli delle 40 canzoni incluse nel greatest hits di J-AX.





Tracklist (2 CD)

CD 1:

1. Meglio prima

2. Maria Salvador (feat. Il Cile)

3. Vorrei ma non posto (feat. Fedez)

4. I vecchietti fanno O

5. + Stile (feat. The Styles)

6. Deca Dance

7. Domenica da coma

8. I Love My Bike

9. Uno di quei giorni (feat. Nina Zilli)

10. Senza pagare (feat. Fedez)

11. Tre paperelle (feat. Irene Viboras)

12. Come un sasso

13. Anni amari (feat. Pino Daniele)

14. Ti amo o ti ammazzo

15. Piccole cose (feat. Alessandra Amoroso)

16. Intro

17. Immorale

18. Rap n’roll (feat. Guè Pequeno)

19. Piccoli per sempre

20. La tangenziale

CD 2:

1. Domani smetto (Articolo 31)

2. La fidanzata (Articolo 31)

3. Mamma Voglio Anch’Io La Fidanzata (Sample) – Natalino Otto

4. Domani (Articolo 31 Feat. Paola Folli)

5. Faccia come il cuore (Due Di Picche)

6. La mia ragazza mena (Articolo 31 feat. Bruno De Filippi)

7. Volume (Articolo 31)

8. Tranqi Funky (Articolo 31)

9. Fare a meno di te (Due Di Picche)

10. Spirale ovale (Articolo 31)

11. Maria Maria (Articolo 31)

12. Tocca qui (Articolo 31 feat. Lory Asson)

13. Nato sbagliato (Articolo 31)

14. L’Italiano medio (Articolo 31)

15. Guapa Loca (Articolo 31 feat. Carmelo Saenz Mendoza)

16. Duedipicche (Due Di Picche)

17. Non è un film (Articolo 31)

18. Senza regole (Articolo 31 feat. Bengi Ri di Llo)

19. Voglio una lurida (Articolo 31)

20. Il sole dentro di me (Pino Daniele feat. J-AX)